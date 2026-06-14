Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 15 al 21 de junio

RTVE Play viene cargado de programas con los que vivir al máximo la emoción del Mundial, y siempre desde el humor. Arranca la semana futbolera el estreno de Comenta, que sales, que vuelve para arropar a La Roja en su debut ante Cabo Verde. También Fútbol de calle y CTA emitirán nuevas entregas para disfrutar del Mundial.

Eso no es todo. Además de contenidos dedicados al fútbol, en RTVE Play también podrán verse nuevos programas de Mi persona favorita, ¡Menudo cuadro!, Teleplanistas, Está el horno para bollos... ¡Y mucho más! Un amplio catálogo gratuito de películas y series forma parte de la oferta semanal de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. Descubre a continuación todos los estrenos exclusivos que pueden verse en RTVE Play del lunes 15 al domingo 21 de junio.

Fútbol de Calle (lunes a jueves) Nuevas entregas de Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente. Fútbol de calle Fútbol de calle - Episodio 1 Fútbol de Calle arranca en su primer episodio en ‘En Play’ tomándole el pulso al ambiente de nuestras calles con el arranque del Mundial, este jueves con la ceremonia inaugural y el primer p ... rtve play

Mañana más En Play (lunes a jueves) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - Carminho, la voz del fado Seguimos con el menú musical de este jueves junto a la reconocida fadista portuguesa Carminho, que nos trae su último trabajo discográfico 'Eu vou morrer de amor ou resistir'. rtve play

LUNES 15 DE JUNIO

Comenta, que sales El programa más futbolero de Playz regresa para vivir el Mundial 2026 con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher. Además de este equipo, la emisión cuenta en plató con la visita de otros invitados sorpresa del entorno digital. Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial. Comenta, que sales se estrena este lunes con motivo del partido entre la Selección Española y Cabo Verde.

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 12 - Guadalupe Álvarez Luchía Guada Álvarez es hoy Mi persona favorita. La cantante argentina, Dani y Arturo hablan de referentes y raíces musicales. De fondo, Jorge Drexler. rtve play

MARTES 16 DE JUNIO

¡Menudo cuadro! David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 14 - Mercedes Milá, experta en meterse en jardines Hablar con Mercedes Milá es descubrir un pedacito de la historia viva de la televisión. Pero la edad no importa para ella, porque aún le sigue encantando meterse en jardines. rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 6 - Entrevista con Gema ('MasterChef') y Núria Marín Una semana más, Javi Hoyos y Marta Verona han recibido en 'Teleplanistas' a la última expulsada del concurso: Gema. rtve play

CTA El equipo de CTA se traslada al Mundial para traerte el fútbol como nunca antes lo habías vivido. Disfruta de narraciones de autor donde el periodismo deportivo y el humor se dan la mano para traerte los mejores partidos de la competición. Con Albert Bermúdez y su equipo habitual (Anna Palet, Edgard Manchado y Pol Corredoira), acompañados de invitados especiales, ex futbolistas, cómicos futboleros y periodistas deportivos. Nueva entrega por el partido entre las selecciones de Francia y Senegal. CTA en el Mundial CTA en el Mundial - 11 de junio (Coros, Táctica y Arranque) ¡Por fin arranca el Mundial más grande de la historia en EnPlay y en el CTA nos vestimos de corto para el gran estreno! Conectamos en directo con el Coloso de Santa Úrsula, el mítico Estadio ... rtve play

Los invasores Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 5 - ¿Quién maneja mejor el dinero? Hamza Zaidi y Daniela Expósito charlan con Alex y Jiajun sobre cómo se ve el dinero en Marruecos, Venezuela, Inglaterra, China... Y en España, claro. rtve play

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

Está el horno para bollos Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcast Está el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 6 - Inma Cuesta En este episodio de 'Está el horno para bollos' recibimos a la actriz Inma Cuesta para hablar sobre su carrera, la maternidad y la importancia de la representación sáfica rtve play

Influ-realismo mágico Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar a creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 14 - Vendehumos de ayer y de hoy, con Aitor Sánchez Lorena Macías charla con Aitor Sánchez, más conocido como @midietacojea, sobre cómo las redes sociales han convertido la ciencia, la alimentación y hasta el sentido común en una competición ... rtve play

Lo que pasó, pasó Este domingo se emite nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas. Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó- Programa 3 - Cómicas: De Mary Santpere a Henar Álvarez ¿Las mujeres cómicas han conseguido un espacio propio? Sílvia Abril, Chelo García-Cortés, Víctor Clares y Soy una pringada hablan sobre las cómicas. rtve play

El método Delicious Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En los diferentes programas, Delicious Martha elabora algunas de las recetas con las que dio un giro a su vida y le ayudaron a escapar de su "etapa más oscura". El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 7 - Postres saludables con chocolate Marta Sanahuja prepara dos postres que tienen cabida en una dieta saludable y equilibrada: unos donuts al microondas y una trenza de chocolate. rtve play

CTA El equipo de CTA se traslada al Mundial para traerte el fútbol como nunca antes lo habías vivido. Disfruta de narraciones de autor donde el periodismo deportivo y el humor se dan la mano para traerte los mejores partidos de la competición. Con Albert Bermúdez y su equipo habitual (Anna Palet, Edgard Manchado y Pol Corredoira), acompañados de invitados especiales, ex futbolistas, cómicos futboleros y periodistas deportivos. Nueva entrega por el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia.

JUEVES 18 DE JUNIO

¡Menudo cuadro! David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 14 - Mercedes Milá, experta en meterse en jardines Hablar con Mercedes Milá es descubrir un pedacito de la historia viva de la televisión. Pero la edad no importa para ella, porque aún le sigue encantando meterse en jardines. rtve play

La Semana Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. La semana La semana, con Pepa Bueno - Capítulo 7: En busca de tu atención perdida Pepa Bueno analiza el diseño de redes sociales y apps para retener tu atención y qué consecuencias tiene en tu cerebro en el séptimo capítulo de 'La semana' rtve play

Cosas de Palacio Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 13 - Doblajes mal Marta Tomasa se reencuentra con Fernando Coronado en Valle Salvaje y junto a César Maroto y Daniel Schroeder improvisan unos doblajes desternillantes. rtve play

Poco me parece Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Programa 8 - La casita de todos Vuestros monaguillos favoritos, Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño vuelven para echarle agua al vino, recorrer las contradicciones de la izquierda rtve play