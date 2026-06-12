Programación de Los conciertos de La 2 del 20 y 21 de junio

Sábado 20 de junio

El sábado 20 de junio a las 8 de la mañana, Los Conciertos de La 2 emite el último concierto de la pasada temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, grabado el 15 de mayo en el Teatro Monumental de Madrid bajo la dirección del alemán Christoph König, con La Atlántida de Manuel de Falla. Es la obra póstuma, más ambiciosa y monumental del compositor gaditano Manuel de Falla, revisada, orquestada y completada por su discípulo Ernesto Halffter al dejarla Falla inconclusa tras su muerte en Argentina.

La Orquesta y Coro RTVE con Christoph König

La Atlántida es una cantata escénica basada en el poema épico homónimo de Jacint Verdaguer, que el compositor gaditano Manuel de Falla concibió como su testamento musical. Trabajó en ella durante dos décadas, de 1927 a 1946. La obra combina mito, historia y simbolismo para relatar la leyenda del continente perdido de la Atlántida y su vinculación con el nacimiento de la cultura hispánica. Su arquitectura monumental la sitúa como una de las creaciones más ambiciosas de la música española del siglo XX y en ella se puede apreciar una gran influencia de la polifonía española del Siglo de Oro, mezclada con una instrumentación sombría, rítmica y percusiva.

Para la interpretación de esta obra, la Orquesta y Coro RTVE ha contado con un destacado elenco de solistas: la soprano Sonia de Munck, que da vida a la Reina Isabel, la mezzosoprano Maite Beaumont, en el papel de Pirene y el barítono Adam Kutny, como Corifeo. Junto a ellos también ha participado el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid.

La soprano Sonia de Munck

Este concierto se completa con la Suite Elektra, de Richard Strauss, una selección orquestal basada en la ópera homónima del compositor alemán. Esta suite condensa la intensidad dramática y la extraordinaria fuerza orquestal de Elektra, una de las obras más radicales y expresionistas de Strauss. Al no existir una suite oficial escrita por el propio Strauss, la versión que se interpreta habitualmente en las salas de conciertos es el arreglo realizado por el director de orquesta Manfred Honeck y el compositor Thomas Ille. Su lenguaje musical es radical: Mantiene la textura sonora disonante, la polifonía densa y el cromatismo extremo característicos de la etapa más vanguardista de Richard Strauss. Exige una de las plantillas orquestales más grandes de la historia de la música, destacando una imponente sección de metales y una abundante percusión

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, despide al que ha sido su director titular durante 3 años, Christoph König.

Christoph König en su último concierto como titular de la Orquesta y Coro RTVE

Christoph König

El Director Christoph König estudió dirección, piano y canto en la Dresdner Musikhochschule, re-cibiendo el consejo de Sergiu Celibidache y Sir Colin Davis, con quienes trabajó como Director Asistente y correpetidor en la Semperoper Dresden. Comenzó su carrera profe-sional como Erster Kapellmeister en el Theater Bonn. Como Director Titular de la Orques-tra Sinfónica do Porto Casa da Música realizó giras de conciertos por Brasil y Europa, incluyendo Viena, Rotterdam, Estrasburgo y Madrid. Ha sido, además, Director Titular de la Malmö SymfoniOrkester y Principal Director Invitado de la Real Filharmonía de Galicia. En la actualidad es Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y Director Artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, y Director Titular y Musical de la Solistes Européens Luxembourg.

Domingo 21 de junio

El domingo 21 de junio, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ emite la primera parte del concierto grabado el pasado 29 de mayo en el Monasterio de Santo Tomás, de Ávila, con el estreno absoluto de “El entierro del Conde de Orgaz”, del compositor francés Stéphane Delplace.

Tras su inauguración en Madrid, el ciclo de conciertos del Coro RTVE denominado Auralia continúa su recorrido el próximo viernes 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Ávila. Bajo la batuta de Marc Korovitch, la Orquesta y Coro RTVE explora un repertorio que tiende puentes entre el barroco europeo y la composición actual.

El gran atractivo de la velada es el estreno mundial de la obra Entierro del Conde de Orgaz (1953), del compositor Stéphane Delplace, interpretada por la mezzosoprano solista Ekaterina Antipova y el pianista Alberto Álvarez. La elección de Ávila para este estreno no es casual, dada la estrecha vinculación histórica de la casa de Orgaz con la ciudad. El linaje se asentó en Ávila en el siglo XV a través de los Lezquina, cuya casona palaciega fue la última residencia de Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús, XXI conde de Orgaz. Este "gran señor de Ávila" convirtió su mansión en el custodio de uno de los archivos nobiliarios privados más importantes de España, trasladado a la ciudad por sus óptimas condiciones de frío y sequedad para la conservación documental.

Con esta cita en Ávila, el ciclo Auralia reafirma el compromiso de RTVE con la descentralización de la cultura y la puesta en valor del patrimonio histórico a través de la música contemporánea.

Marc Korovitch

Marc Korovitch, nacido en 1987, ha estudiado dirección de coro y dirección de orquesta en la Universidad de la Sorbona de París, el Conservatorio de Música de París y en la Haute Ecole de Musique de Ginebra, Suiza. Marc Korovitch trabaja con el Chœur de Radio-France y el Choeur Accentus, el Coro de la Radio Croata, el SWR vokalensemble, el WDR Chor, las English Voces, el Coro de la comunidad de Madrid, el coro de la Radio Serbia y Holanda o el Coro de cámara Eric Ericson. Con orquesta ha trabajado con el Concerto Köln, la Orquesta Barroca de Croacia, la Orquesta de Cámara de La Haya, las Orquestras de Radio y Televisión de Croacia y España, la Orquesta Nacional de la Opera de Montpellier, entre otras.