'Influ-realismo mágico', ven de público a la grabación del videopodcast en Torrespaña

¿Alguna vez has visto a un influencer meter la pata hasta el fondo? De esos momentos en los que piensas: "¿Cómo se le ha ocurrido hacer eso?" Detrás de muchas publicaciones virales, colaboraciones fallidas y polémicas que llenan las redes, suele haber una realidad menos visible: profesionales que tienen que apagar sus incendios, gestionar crisis y tomarse algún que otro un ansiolítico. Y si lo miras desde el lado más positivo, también generan un par de anécdotas divertidas que a Lorena Macías le dan mucho contenido para su especial de "influ-ruinas".

El próximo jueves, 18 de junio, ven como público a la grabación del programa especial de Influ-realismo Mágico a las 18.00h de la tarde. La cita tendrá lugar en Torrespaña. ¡Te contamos cómo puedes asistir!