'Influ-realismo mágico', ven de público a la grabación del videopodcast en Torrespaña
- Este 18 de junio, desde Torrespaña (Madrid), Influ-realismo Mágico, especial "influ-ruinas"
- Presentado por Lorena Macías (@Hazmeunafotoasi), con La Prados y el humorista Eugenio Alemany como invitados
¿Alguna vez has visto a un influencer meter la pata hasta el fondo? De esos momentos en los que piensas: "¿Cómo se le ha ocurrido hacer eso?" Detrás de muchas publicaciones virales, colaboraciones fallidas y polémicas que llenan las redes, suele haber una realidad menos visible: profesionales que tienen que apagar sus incendios, gestionar crisis y tomarse algún que otro un ansiolítico. Y si lo miras desde el lado más positivo, también generan un par de anécdotas divertidas que a Lorena Macías le dan mucho contenido para su especial de "influ-ruinas".
El próximo jueves, 18 de junio, ven como público a la grabación del programa especial de Influ-realismo Mágico a las 18.00h de la tarde. La cita tendrá lugar en Torrespaña. ¡Te contamos cómo puedes asistir!
CON LA PRADOS Y EUGENI ALEMANY
En esta ocasión, Lorena estará muy bien acompañada por La Prados y Eugeni Alemany. Un dúo de cómicos y guionistas de ingenio rápido que triunfan en redes con su sarcasmo afilado y que participarán en el episodio final de la temporada en el que tanto ellos, comovarios de los asistentes, se animarán a compartir sus anécdotas más desastrosas relacionadas con influencers.
Será una sesión en la que el humor, la incomodidad y la magia del directo se entrelazarán para reflejar lo mejor (y lo peor) de este universo digital. Este 18 de junio tendrás la posibilidad de compartir risas con otros asistentes, dejarte sorprender por las ruinas ajenas, con permiso de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull, y reserva la fecha.
- 18 de junio, a las 18.00h
- En Torrespaña. Edificio B (Calle del Alcalde Sáinz de Baranda, 92, Madrid)
- Apertura de puertas: desde las 17.15h
Si quieres acompañarnos, envía tu nombre completo, DNI y teléfono de contacto a la dirección produccion.irtve@rtve.es [con asunto: PÚBLICO INFLU] y el equipo de RTVE Play te confirmará enseguida la asistencia al programa. El espacio de grabación contará con un aforo para50 personas. En caso de que haya más peticiones que entradas disponibles, ganarán los más rápidos, los que antes envíen su correo.