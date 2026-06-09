Guada Álvarez, cantante argentina: "No soy muy fan de psicoanálisis, lo del diván me incomoda"

Guada Álvarez Luchía es una cantante y compositora argentina que lleva afincada en España casi veinte años. En este nuevo capítulo de Mi persona favorita, con Dani Rovira y Arturo González-Campos, Guada es la protagonista de este rato de charla que ya tienes disponible en RTVE Play.

En este capítulo, la cantante confiesa que le gusta el cine, que disfruta con los diferentes estilos cinematográficos, y también es una lectora voraz. "Cuando me despierto cojo ensayos o cosas que no sean ficción, y luego ya leo ficción. Por la mañana necesito realidad. Es como si viera las noticias, y a la noche no quiero nada de eso", cuenta.

Es amiga de Jorge Drexler, así que Arturo aprovecha para poner en el tocadiscos la música del cantautor uruguayo que ha cantado alguna que otra vez en la casa de la propia Guada Álvarez. "Él a veces ha venido a mi terraza, que somos amigos, y Quimera lo ha cantado como tema nuevo".

Joni Mitchell y Mercedes Sosa Tanto Jorge Drexler como la propia Guada Álvarez escriben apuntes, notas o letras en los discos, como se muestra en uno de los trabajos de la cantante, titulado Algo familiar. A colación de este tema, la charla deriva a la película de David Trueba, interpretada por Javier Cámara, y titulada Vivir es fácil con los ojos cerrados. Basada en una historia real, un profesor logró hablar con John Lennon cuando el cantante estaba en España grabando una película, y le convenció para que 'Los Beatles' escribieran siempre las letras de las canciones en sus discos. Muchos jóvenes aprendieron más inglés así que con las propias clases. Guada Álvarez en 'Mi persona favorita'74 La cantante argentina cuenta cuáles han sido sus principales referentes porque, dice, es imposible no tenerlos. "Joni Mitchell, que es de la época de Dylan, tiene textos largos, así como bloques; sus canciones no tienen estribillo […] Tiene un desarrollo melódico enorme". Además de Mitchell, la cantante argentina menciona también de Mercedes Sosa por su manera de cantar y de interpretar. Guada, Dani y Arturo inciden en la importancia de los referentes y de conocer lo anterior para poder crear algo nuevo y genuino. "Se nota mucho cuando alguien hace música moderna pero ha bebido de atrás. Ahí está por ejemplo Rosalía", afirma Dani Rovira. Es importante tener referentes, dicen, pero también lograr hacer algo propio, a partir de esas referencias. La invitada de Mi persona favorita da clases canto y cuenta el trabajo que realiza con sus estudiantes para que logren esa personalidad propia. "Justo en mis clases de canto lo que trato es deshacer las ideas previas que tienes de las referencias; es imposible no tener referencias musicales porque vos escuchas e imitas. Vas despejando, intentando llegar a tu manera de decir y salirte de esas referencias". Cuando le preguntan qué es para ella triunfar, la cantante y compositora asegura que "quiero cantar hasta que me muera". Dice que estaría componiendo todo el tiempo y que se ve actuando en espacios pequeños, como los teatros. "¿Qué sería triunfar? Seguir haciendo lo que hago de manera continuada".