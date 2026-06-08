¿Quieres ser el próximo en viajar a Miami? Tony Grox & LUCYCALYS graban con los compositores de Bad Bunny

Los ganadores del Benidorm Fest 2026 ya han disfrutado de uno de los galardones más codiciados del certamen: el Premio Univisión. Tony Grox & LUCYCALYS han viajado hasta Miami para impulsar su carrera internacional y grabar un nuevo single junto a algunos de los nombres más destacados de la música latina actual. En este viaje han estado acompañados por el director del Benidorm Fest, César Vallejo, y por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, quienes también han formado parte de la agenda promocional del dúo andaluz en esta experiencia en Miami.

Los ganadores del Benidorm Fest 2026 en Miami

Además de alzarse con la Sirenita de Oro, Tony Grox y LUCYCALYS conquistaron también el Premio Univisión, un reconocimiento que les ha permitido cruzar el Atlántico para promocionar su proyecto artístico en algunos de los programas de mayor audiencia de la televisión hispana y trabajar junto a destacados profesionales de la industria musical latinoamericana. Los intérpretes de "T AMARÉ" han trabajado en Miami junto a Albert Hype y Jota Rosa, dos productores ligados al equipo creativo de Tainy y colaboradores habituales de Bad Bunny en éxitos como "Tarot" y "Party", incluidos en el multipremiado álbum Un Verano Sin Ti.

"Cuando nos dieron el premio como ganadores fue un shock absoluto", reconoce Tony Grox. Una sensación que comparte su compañera: "Mi cabeza todavía no es capaz de procesarlo porque es algo muy grande". Para Jota Rosa, la ilusión con la que afrontan esta oportunidad le recuerda a sus propios comienzos. "Me motivan mucho porque me recuerdan a mí cuando era joven. Esto es un gran paso para vuestra carrera. Aprovechadlo y seguid trabajando", les ha aconsejado. Tony asegura que la experiencia ha superando todas sus expectativas: "Estamos haciendo una canción increíble. Está siendo una oportunidad brutal para nosotros y estamos aprendiendo muchísimo de ellos".

Benidorm Fest Tony Grox & LUCYCALYS interpreta "T AMARÉ" en la final del Benidorm Fest: vídeo completo Así ha sido la actuación de Tony Grox & LUCYCALYS con la canción "T'AMARÉ" en la final del Benidorm Fest 2026 Ver ahora

En el estudio de Miami La canción en la que trabajan comenzó a tomar forma en España antes de cruzar el Atlántico. "Era una idea que empezó a crear Pula (Carlos Prieto), compositor de "T AMARÉ". Se la presentó a Tony, él la desarrolló, luego me la enseñó a mí, grabamos las voces y teníamos una demo. Pensamos que podía funcionar muy bien con este equipo de Miami", explica LUCYCALYS. Los productores destacan la personalidad artística del dúo. "Ellos tienen su propio sonido y lo tienen muy claro. Eso es lo más importante para un artista que está empezando", señala Albert Hype. Jota Rosa destaca además la combinación de influencias que aporta la propuesta: "Traen mucho de sus raíces y lo mezclan con sonidos actuales. Nosotros estamos aquí para aportar nuestro granito de arena". Albert Hype y Jota Rosa en el estudio de composición Los productores insisten en que su labor consiste en potenciar la esencia de la canción sin perder la identidad de los artistas. "El reto es añadir nuestro toque sin quitarles su esencia", explica Albert Hype. "Nosotros nos añadimos a vuestro proyecto, no lo invadimos. Somos cómplices de los artistas y trabajamos bajo su visión", añade Jota Rosa.