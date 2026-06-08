¿Quién da de comer al conejo? Una 'dramedia' alemana en la que nada es lo que parece (ni el título)

Es Jueves Santo en Múnich, pero la celebración que hacen Jule y su familia es otra: ha llegado el contrato de alquiler de nueva casa, en el Mar del Norte, y esto significa que están a punto de comenzar un nuevo capítulo de sus vidas, que es lo que habían acordado Jude y Marco cuando decidieron tener hijos. Este nuevo escenario va a permitir que Jude cumpla su sueño de tener su propio negocio, pero el destino le tiene preparado un giro con el que no contaba. Y es que Marco esconde un secreto.

Reparto Teresa Rizos es Jule Meisner; Axel Stein interpreta a Marco Meisner, su marido; Maya Gallon es Fine Meisner, la hija de Jule y Marco; Shadi Hedayati es Birthe, la amiga de Jule, con la que quiere montar un negocio; y Caroline Maria Frier es Natalie, la compañera de trabajo de Marco. Axel Stein, Maya Gayon yTeresa Rizos

Dirigida por Tim Trageser Dirigida por Tim Trageser y escrita por Daniel Nocke, esta 'dramedia' indaga en los nuevos hábitos de vida, el empoderamiento femenino y las relaciones familiares. Hay muchas películas ambientadas en la Navidad, pero no tantas en la Semana Santa o Pascua, sin contar con las historias de corte religioso como Ben-Hur.

Lugares de rodaje Esta historia alemana tiene dos partes: laa parte ambientada en la ciudad se rodó en Múnich y la parte ambientada en el campo se rodó en Schleswig-Holstein, el único estado alemán que comparte frontera con Dinamarca. Cine internacional Cine - ¿Quién le da de comer al conejo? Julie Meisner planea mudarse con su familia al Mar del Norte y montar su propio negocio con su amiga. Pero desgraciadamente, las cosas se tuercen. rtve play