Programación de Los conciertos de La 2 del 13 y 14 de junio

Sábado 13 de junio

El sábado 13 de junio a las 8 de la mañana, ‘Los conciertos de La 2’ emite el concierto celebrado el 8 de mayo en el Teatro Monumental de Madrid, en el que la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo la batuta de su principal director invitado Thomas Dausgaard interpreto la Misa Solemne en Re mayor Op.123 de Ludwig van Beethoven. Participaron como solistas la soprano Rocío Pérez, la contralto Carol García, el tenor Juan Noval y el barítono Sreten Manojlovic.

Compuesta entre 1819 y 1823, esta pieza va más allá de lo religioso para convertirse en una profunda reflexión humana. Su complejidad técnica y su intensidad emocional la sitúan como un verdadero desafío para cualquier formación musical, exigiendo el máximo nivel tanto a la orquesta como al coro y a los solistas. La misa es considerada por muchos expertos y por el propio compositor como su obra más lograda, una pieza monumental que trasciende lo puramente litúrgico para convertirse en una profunda declaración espiritual y filosófica. Se puede considerar como el testamento espiritual definitivo de Beethoven.

Thomas Dausgaard

El Director danés Thomas Dausgaard es Titular de la Orquesta Sinfónica de la BBC Escocesa. Tiene títulos como Director Laureado de la Orquesta de Cámara Sueca, habiendo servido como Director Principal 1997-2019, Director Honorario de la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, habiendo servido como Director Principal de 2004-2011, y Director Honorario de la Orchestra della Toscana. Ocupó los cargos de Director Principal Invitado (2014-2019) y Director Musical (2019-2022) de la Sinfónica de Seattle, ha sido nombrado Principal Director Invitado de la ORTVE y Director Honorífico de la Sinfónica de Copenhague. Ha sido galardonado con la Cruz de Caballero por la Reina de Dinamarca, y elegido miembro de la Real Academia de Música de Suecia. Goza de un perfil distintivo como artista "de enorme convicción y musicalidad excelente" (Europadisc), reconocido por su creatividad e innovación en la programación, con un extenso catálogo de grabaciones aclamadas por la crítica. Le apasiona el compromiso de la música con la sociedad y los problemas de nuestro tiempo, y su relevancia y potencial como una fuerza vital e iinovadora en la vida de las generaciones actuales y futuras.

Thomas Dausgaard

Domingo 14 de junio

El domingo 13 de junio, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ la última obra que se interpretó en el cuarto Concierto del XXVI Ciclo de Jóvenes Músicos, de la Orquesta y Coro RTVE, el pasado 22 de mayo en el Teatro Monumental de Madrid: la Sinfonía número 6 “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven, con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por la maestra colombiana Ana-María Patiño.

Esta sinfonía, refleja la conexión del compositor con la naturaleza y ofrece una experiencia sonora luminosa y serena, en la que Beethoven trasciende el sinfonismo clásico para adentrarse en una dimensión profundamente personal y evocadora. Conocida como "Pastoral", es una de las obras más célebres y revolucionarias del genio de Bonn. Compuesta simultáneamente con la Quinta Sinfonía, fue estrenada en1808. La obra influyó considerablemente en el desarrollo del poema sinfónico del Romanticismo.:

El propio Beethoven dejó escrito en el programa del estreno que la obra era "más una expresión de sentimientos que una pintura con sonidos", aclarando que buscaba transmitir la emoción de estar en el campo, no solo imitar ruidos. Rompiendo con la tradición clásica de cuatro movimientos, Beethoven expandió la sinfonía a cinco secciones, de las cuales las tres últimas se tocan de manera continua.

Con este programa, el ciclo Jóvenes Músicos reafirma su compromiso con la excelencia artística y el impulso a jóvenes intérpretes en diálogo con las grandes obras del repertorio sinfónico.

Ana María Patiño

Nacida en Medellín (Colombia), es la actual directora musical de la Orquesta Filarmónica de Medellín y será una de las beneficiarias de las Becas Dudamel en 25/26 con la Filarmónica de Los Ángeles. En abril de 2024 atrajo la atención internacional al obtener el segundo premio, el premio del público y el premio del jurado en el Concurso Malko para jóvenes directores. La actual temporada de conciertos marca su debut con algunas orquestas de Europa y Norteamérica: Orquesta de Euskadi, Orquesta Nacional de España, Orquesta RTVE, Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Estrasburgo, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, Arctic Philharmonic, Malmö Symphony Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra, Filarmónica de Los Ángeles y Sinfónica de Dallas.