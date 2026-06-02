Programación de Los conciertos de La 2 del sábado 6 domingo 7 de junio

Sábado 6 de junio

El sábado 6 de junio a las 8 de la mañana, ‘Los conciertos de La 2’ emite el concierto celebrado el pasado 9 de mayo en Chipre con la Novena Sinfonía de Beethoven, con el pianista y director Yiannis Hadjiloizou al frente de la Orquesta y Coro de la Filarmónica de Atenas. Interpretaron la Fantasía coral, Op. 80, con Hadjiloizou como director y pianista y la Sinfonía nº 9 en Re menor, Op. 125 ‘Coral’, ambas obras de Ludwig van Beethoven.

Bajo el título de Concierto Internacional por la Paz ha sido producido y ofrecido por la Televisión Nacional de Chipre, en colaboración con la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) y bajo el auspicio de la Presidencia de Chipre del Consejo de Europa. Este evento se transmitió internacionalmente en vivo desde el Bosque de Platres, el pasado 9 de mayo de 2026, coincidiendo con el Día de Europa, para promover valores de unidad, paz y diplomacia cultural a través de la música. Actuaron como cantantes solistas en la Sinfonía n.º 9 de Beethoven, la soprano Maria Osovitsa; la mezzo-soprano Eleni Voudouraki; los tenores Ioannis Kalyva y Torsten Kerl y los barítonos Alexander Vinogradov y Yiorgo Ioannou.

El pianista y director Yiannis HadjiloizouBenjamín Núñez

Domingo 7 de junio

El domingo 7 de junio, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ dos obras que se interpretaron en el cuarto Concierto del XXVI Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE, el pasado 22 de mayo en el Teatro Monumental de Madrid: La obertura “Meeresstille und glückliche fahrt” (Mar en calma y viaje feliz) Op. 27, de Felix Mendelssohn y el Concierto para violonchelo y orquesta número 1 de Camile Saint-Saëns interpretado por el chelista valenciano Carlos Vidal y la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por la maestra colombiana Ana-María Patiño.

Carlos Vidal

La obertura “Meeresstille und glückliche fahrt” (Mar en calma y viaje feliz) es una de las obras orquestales tempranas más descriptivas de Felix Mendelssohn, compuesta originalmente en 1828 y revisada en 1834. Está directamente inspirada en dos poemas independientes del gran escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe a quien conocía personalmente y con quien mantenía una estrecha relación de admiración mutua. Para los barcos de vela de la época, la expresión el "mar en calma" no era idílico, sino terrorífico y peligroso, ya que significaba quedar varados en medio del océano sin viento. El segundo poema celebra el rescate cuando el viento vuelve a soplar e impulsa la nave a puerto.

Compuesto en 1872, el Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en la menor Op. 33 de Camille Saint-Saëns es considerado unánimemente como una de las obras maestras absolutas del repertorio para este instrumento. Grandes compositores como Shostakovich y Rachmaninov lo señalaron como el concierto para violonchelo perfecto por su equilibrio y su brillantez técnica. En esta ocasión el solista que lo interpreta junto a la Orquesta Sinfónica RTVE es el chelista valenciano Carlos Vidal, violonchelista galardonado por Juventudes Musicales de España en 2022, cuya carrera destaca por su solidez técnica y profundidad expresiva.

Ana María Patiño

Nacida en Medellín (Colombia), Ana María Patiño es la actual directora musical de la Orquesta Filarmónica de Medellín y será una de las beneficiarias de las Becas Dudamel en 25/26 con la Filarmónica de Los Ángeles. En abril de 2024 atrajo la atenci��n internacional al obtener el segundo premio, el premio del público y el premio del jurado en el Concurso Malko para Jóvenes Directores .La actual temporada de conciertos marca su debut con algunas orquestas de Europa y Norteamérica: Orquesta de Euskadi, Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Estrasburgo, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, Arctic Philharmonic, Malmö Symphony Orchestra, Stavanger Symphony Orchestra, Filarmónica de Los Ángeles y Sinfónica de Dallas.