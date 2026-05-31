Programación de junio de 2026 de Los Conciertos de La 2

PROGRAMACIÓN JUNIO 2026

  • El sábado 13 de junio, "Misa solemne" de Beethoven, con Thomas Dausgaard y la Orquesta y Coro RTVE
  • El sábado 20 de junio, suite de "La Atlántida" de Manuel de Falla, y Suite de Elektra, de Richard Strauss, con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Christoph König en su último concierto como director titular de la Orquesta RTVE
Christoph König y la Orquesta Sinfónica RTVE

Christoph König y la Orquesta Sinfónica RTVEIsabel Guillén

Benjamín Núñez
Benjamín Núñez

Sábado 6

Concierto Internacional por la Paz desde Chipre

Producido y ofrecido por la Televisión Nacional de Chipre, en colaboración con la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) y bajo el auspicio de la Presidencia de Chipre del Consejo de Europa

Maria Kosovitsa, soprano; Eleni Voudouraki, mezzo-soprano; Ioannis Kalyvas, Torsten Kerl, tenores; Alexander Vinogradov y Yiorgo Ioannou, barítonos

Orquesta y Coro de la Filarmónica de Atenas

Programa: L. V. Beethoven: Fantasía coral, Op. 80 / Sinfonía nº 9 en Re moenr, Op. 125

Yiannis Hadjiloizou, pianista y director.

RTVE PLAY: 30 DÍAS NACIONAL DESDE SU EMISIÓN.

Domingo 7

XXVI Ciclo Jóvenes Músicos nº 4 (parte 1)

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 22-5-2026

Carlos Vidal Ballester, violonchelo

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: F. Mendelssohn: Obertura “Meeresstille und Glückliche fahrt”, Op. 27 / C. Saint-Saens: Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en La menor, Op. 33

Ana María Patiño Osorio, directora.

Sábado 13

Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 19

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 8-5-2026

Rocío Pérez, soprano; Carol García, alto; Juan Noval, tenor; Sreten Manojlovic, barítono

Coro RTVE. Marc Korovitch, director

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: L. V. Beethoven: Misa solemne en Re mayor, Op. 123

Thomas Dausgaard, director.

Domingo 14

XXVI Ciclo Jóvenes Músicos nº 4 (parte 2)

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 22-5-2026

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: L. V. Beethoven: Sinfonía nº 6 en Fa mayor, Op. 68 “Pastoral”

Ana María Patiño Osorio, directora.

Sábado 20

Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 20

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 15-5-2026

Sonia de Munck, soprano; Maite Beaumont, mezzosoprano; Adam Hutny, barítono

Coro de niños de la Comunidad de Madrid. Anan Fdez. Vega, directora

Coro RTVE. Marc Korovitch, director

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: M. de Falla / E. Halffter: La Atlántida (Suite) / R. Strauss: Elektra, Op. 58 TVR 223

Christoph König, director.

RTVE PLAY: 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN.

Domingo 21

Ciclo Coral Auralia (parte 1)

Desde el Real Monasterio de Santo Tomás, en Ávila. Concierto grabado el 29-5-2026

Alberto Álvarez, piano y órgano; Ekaterina Antipova, mezzosoprano

Coro RTVE

Grupo instrumental Orquesta RTVE

Programa: Stéphane Delplace: El entierro del Conde de Orgaz

Marc Korovitch, director.

Sábado 27

Concierto del Día de Europa 2026

Desde la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Concierto grabado el 7-5-2026

Con la colaboración de la Representación de la Comisión Europea en España

Celia Alcedo, soprano; David Miranda, tenor

Con las voces de Mathilde Delepoulle, Victoria Iribarren, Chloé Valensi y Clara Delepoulle

Orquesta y Coro Sinfónicos de la OJEM; Orquesta y Coro del Liceo Francés de Madrid; Coro participativo “Europa eres Tú”

Programa: Obras de Beethoven, Häendel, Purcell, Mozart, Verdi, Rossini, Perruchon, Bernstein, Alonso y Vives

Adriana Tanus, directora.

Domingo 28

Ciclo Coral Auralia (parte 2)

Desde el Real Monasterio de Santo Tomás, en Ávila. Concierto grabado el 29-5-2026

Alberto Álvarez, piano y órgano; Ekaterina Antipova, mezzosoprano

Coro RTVE

Programa: Henry Purcell - arr. B. Britten: Chacona en Sol menor / Johann Sebastian Bach: Cantata Christ lag in Todesbanden, BWV 4

Marc Korovitch, director.