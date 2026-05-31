Programación de junio de 2026 de Los Conciertos de La 2

PROGRAMACIÓN JUNIO 2026
- El sábado 13 de junio, "Misa solemne" de Beethoven, con Thomas Dausgaard y la Orquesta y Coro RTVE
- El sábado 20 de junio, suite de "La Atlántida" de Manuel de Falla, y Suite de Elektra, de Richard Strauss, con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Christoph König en su último concierto como director titular de la Orquesta RTVE
Sábado 6
Concierto Internacional por la Paz desde Chipre
Producido y ofrecido por la Televisión Nacional de Chipre, en colaboración con la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) y bajo el auspicio de la Presidencia de Chipre del Consejo de Europa
Maria Kosovitsa, soprano; Eleni Voudouraki, mezzo-soprano; Ioannis Kalyvas, Torsten Kerl, tenores; Alexander Vinogradov y Yiorgo Ioannou, barítonos
Orquesta y Coro de la Filarmónica de Atenas
Programa: L. V. Beethoven: Fantasía coral, Op. 80 / Sinfonía nº 9 en Re moenr, Op. 125
Yiannis Hadjiloizou, pianista y director.
Domingo 7
XXVI Ciclo Jóvenes Músicos nº 4 (parte 1)
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 22-5-2026
Carlos Vidal Ballester, violonchelo
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: F. Mendelssohn: Obertura “Meeresstille und Glückliche fahrt”, Op. 27 / C. Saint-Saens: Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en La menor, Op. 33
Ana María Patiño Osorio, directora.
Sábado 13
Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 19
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 8-5-2026
Rocío Pérez, soprano; Carol García, alto; Juan Noval, tenor; Sreten Manojlovic, barítono
Coro RTVE. Marc Korovitch, director
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: L. V. Beethoven: Misa solemne en Re mayor, Op. 123
Thomas Dausgaard, director.
Domingo 14
XXVI Ciclo Jóvenes Músicos nº 4 (parte 2)
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 22-5-2026
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: L. V. Beethoven: Sinfonía nº 6 en Fa mayor, Op. 68 “Pastoral”
Ana María Patiño Osorio, directora.
Sábado 20
Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 20
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 15-5-2026
Sonia de Munck, soprano; Maite Beaumont, mezzosoprano; Adam Hutny, barítono
Coro de niños de la Comunidad de Madrid. Anan Fdez. Vega, directora
Coro RTVE. Marc Korovitch, director
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: M. de Falla / E. Halffter: La Atlántida (Suite) / R. Strauss: Elektra, Op. 58 TVR 223
Christoph König, director.
Domingo 21
Ciclo Coral Auralia (parte 1)
Desde el Real Monasterio de Santo Tomás, en Ávila. Concierto grabado el 29-5-2026
Alberto Álvarez, piano y órgano; Ekaterina Antipova, mezzosoprano
Coro RTVE
Grupo instrumental Orquesta RTVE
Programa: Stéphane Delplace: El entierro del Conde de Orgaz
Marc Korovitch, director.
Sábado 27
Concierto del Día de Europa 2026
Desde la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Concierto grabado el 7-5-2026
Con la colaboración de la Representación de la Comisión Europea en España
Celia Alcedo, soprano; David Miranda, tenor
Con las voces de Mathilde Delepoulle, Victoria Iribarren, Chloé Valensi y Clara Delepoulle
Orquesta y Coro Sinfónicos de la OJEM; Orquesta y Coro del Liceo Francés de Madrid; Coro participativo “Europa eres Tú”
Programa: Obras de Beethoven, Häendel, Purcell, Mozart, Verdi, Rossini, Perruchon, Bernstein, Alonso y Vives
Adriana Tanus, directora.
Domingo 28
Ciclo Coral Auralia (parte 2)
Desde el Real Monasterio de Santo Tomás, en Ávila. Concierto grabado el 29-5-2026
Alberto Álvarez, piano y órgano; Ekaterina Antipova, mezzosoprano
Coro RTVE
Programa: Henry Purcell - arr. B. Britten: Chacona en Sol menor / Johann Sebastian Bach: Cantata Christ lag in Todesbanden, BWV 4
Marc Korovitch, director.