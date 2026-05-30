'Tesoros de la Tele' homenajea a Rocío Jurado por los 20 años de su muerte: hora y dónde ver en RTVE

"El hilo conductor es el archivo; no hay voz en off. Se respetan, de manera íntegra, las canciones y los momentos y los respiros en las entrevistas", dice Pedro Santos, director de Tesoros de la tele que ha dedicado su nuevo programa a Rocío Jurado. "Con este formato, la vida y obra de Rocío Jurado se puede disfrutar con plenitud".

En este programa, el poderoso archivo con el que cuenta RTVE es el gran protagonista y nos brinda imágenes inéditas de 'La más grande' y su familia. "Podremos ver las dos bodas de Rocío Jurado: con Pedro Carrasco y con Ortega Cano, e imágenes inéditas con su hija, con Rocío Carrasco, cuando era pequeña". Todo el archivo de RTVE para conformar un retrato fiel y sincero de la artista, una mujer moderna, revolucionaria y luchadora que marcó un antes y un después en la canción española. Además, a lo largo de sus entrevistas dejó titulares y momentos icónicos, que ahora arrasan en las redes sociales.

Cuando Rocío Jurado abrió las puertas de su casa, su hija aun era muy pequeña. "Mi tiempo es muy escaso. Me gusta estar en mi casa, estar con mi hija", decía por aquel entonces la artista que siempre ha mostrado con naturalidad todas las etapas de su vida. También fue pionera en esto, en hablar de su vida privada y dar sus opiniones sobre temas que, en ese momento, podían resultar controvertidos como por ejemplo el divorcio. "¿Usted cree en el matrimonio?", le preguntan. "Claro que sí" responde ella. "¿Y en el divorcio?", "por supuesto que creo en el divorcio", contesta la artista con contundencia. Cuando le preguntan qué significa para ella la palabra libertad, lo tiene claro: "Para mí, la palabra libertad es lo más importante que puede alcanzar un ser humano".

En Tesoros de la Tele vemos actuaciones prácticamente completas de los inicios de Rocío Jurado. Subida en el escenario, con imagen en blanco y negro, 'La más grande' se abría camino en el mundo de la música. Unas actuaciones que, por cierto, presentan unos jovencísimos Joaquín Prat y Laura Valenzuela; joyas audiovisuales que nos muestra en exclusiva este programa.

En sus distintas actuaciones, incluso de sus inicios, La Jurado canta con un vestido descubierto por la espalda dando un golpe de efecto a la vestimenta de las artistas en la época. Ya no todo se limitaba a la bata de cola: ella marcó el camino.

Rocio Jurado en 'Tesoros de la Tele'5

20 años sin Rocío Jurado Este 1 de junio se cumplen veinte años del fallecimiento de la artista. Una fecha que RTVE no quiere pasar por alto, y por eso, el programa documental de Archivo de la Corporación, Tesoros de la tele, le brinda un merecido homenaje. En este programa se muestran sus primeras apariciones en TVE, sus canciones más emblemáticas en versión íntegra, las entrevistas más representativas, su vida personal y material inédito, recientemente digitalizado. Es una joya audiovisual que se emite este domingo, a las 23:20 horas, en La 2 y en RTVE Play. La artista habló sin tapujos sobre su enfermedad. Tesoros de la tele también recupera esa etapa de su vida; aquella rueda de prensa convocada en el jardín de su casa en Madrid para cortar de raíz las especulaciones y ser clara sobre lo que estaba viviendo en esos momentos, ella y toda su familia.

Su última entrevista La última entrevista que Rocío Jurado concedió en vida sigue siendo icónica. "Si me voy, no habrá sido porque no haya habido pelea", le dijo en enero de 2006, a su amigo Jesús Quintero en el programa El loco de la colina. Entre otras cosas, en esta charla habla de cómo recibió la noticia de la enfermedad, la exposición de su vida privada y cuánto habría pagado por volver a ser anónima. Cuando recibió la noticia de lo que le estaba pasando, la artista cuenta cómo lo vivió, cómo se sintió en aquel momento. "Se acaba la vida, se acaban las perspectivas, se acaba el proyecto de futuro, se rompe, no hay futuro, no existe... Tú piensas: "Hasta aquí hemos llegado", le confesaba a Quintero. Rocio Jurado en 'Tesoros de la Tele'5 'La más grande' fue una mujer adelantada a su tiempo, empoderada, que hablaba sin pelos en la lengua y que marcaba su propio camino, en las diferentes facetas de la vida, también en la forma de vestir. El periodista de RTVE, especialista en moda, Rafael Muñoz, la describe así en una de sus noticias sobre Rocío Jurado. "Su personalidad y su sensualidad hicieron historia. Su vestuario, también. Rocío no tuvo reparos a la hora de lucir vestidos con transparencias y escotes de vértigo, aberturas osadas y minifaldas que quitaban el hipo, siempre siguiendo los cánones de la moda. ¡Hasta el vestido de su boda se salió de lo habitual! Para el enlace con Pedro Carraco, en 1976, llevó un diseño en blanco liso de manga larga (un cuerpo minimalista) con una falda que terminaba con pétalos de flor 'avolantados'. Un diseño de Rafael Herrera y Enrique García-Caballero Ollero, dos de las agujas importantes de la costura española.