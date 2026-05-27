¿Pagarías el doble por una croqueta según la hora? El debate de los precios dinámicos llega a 'El Recreo'

Los billetes de avión cambian de coste en cuestión de minutos, las tarifas de los hoteles fluctúan según la temporada y las entradas de los conciertos o del cine se adaptan a la expectación del momento. Vivimos rodeados de precios dinámicos. Pero, ¿qué pasaría si esta estrategia de mercado saltara de las aerolíneas directamente a las barras de nuestros bares y restaurantes? ¿Estarías dispuesto a pagar más por una croqueta o un vermú un sábado por la noche que un martes por la tarde?

El debate estalla en el programa 50 de El Recreo. Ángela Fernández pone sobre la mesa un polémico vídeo de Instagram del reconocido chef Dani García (ganador de tres estrellas Michelin) en el que defiende que la hostelería no puede seguir estancada en los años 90. El debate en el plató no deja a nadie indiferente, dividiendo por completo a los colaboradores entre la optimización económica y el bolsillo del consumidor.

"No es subir precios, es gestionar la demanda" Frente al rechazo inicial de la mesa, Arnau García se muestra comprensivo con la postura del sector hostelero. Apoyándose en el argumento de Dani García, Arnau recuerda que los restaurantes sufren los mismos problemas de rentabilidad independientemente de si ofrecen un menú de 15 euros o uno de 300. Para él, el futuro de la industria pasa por una gestión más inteligente: "Que los días tranquilos paguen menos y los días de máxima demanda paguen más. Y ojo, que eso no es subir los precios, es gestionar la demanda de una forma inteligente".

La rutina penalizada La perspectiva de los consumidores la defienden Ángela Fernández y Valeria Ros, posicionándose en contra de la iniciativa. Para Ángela, la gran problemática de implantar este sistema en bares y restaurantes reside en la rutina laboral. Dado que la mayoría trabaja durante la semana, se ve obligada a consumir en sus momentos de ocio, por lo que la tarifa variable termina penalizando siempre a los mismos usuarios. "La gente trabaja y te joden el precio. Lo odio", sentencia en el plató.