¿Pagarías el doble por una croqueta según la hora? El debate de los precios dinámicos llega a 'El Recreo'
- Ángela Fernández, Valeria Ros y Arnau García analizan la polémica propuesta de implantar tarifas variables en la hostelería
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Los billetes de avión cambian de coste en cuestión de minutos, las tarifas de los hoteles fluctúan según la temporada y las entradas de los conciertos o del cine se adaptan a la expectación del momento. Vivimos rodeados de precios dinámicos. Pero, ¿qué pasaría si esta estrategia de mercado saltara de las aerolíneas directamente a las barras de nuestros bares y restaurantes? ¿Estarías dispuesto a pagar más por una croqueta o un vermú un sábado por la noche que un martes por la tarde?
El debate estalla en el programa 50 de El Recreo. Ángela Fernández pone sobre la mesa un polémico vídeo de Instagram del reconocido chef Dani García (ganador de tres estrellas Michelin) en el que defiende que la hostelería no puede seguir estancada en los años 90. El debate en el plató no deja a nadie indiferente, dividiendo por completo a los colaboradores entre la optimización económica y el bolsillo del consumidor.
"No es subir precios, es gestionar la demanda"
Frente al rechazo inicial de la mesa, Arnau García se muestra comprensivo con la postura del sector hostelero. Apoyándose en el argumento de Dani García, Arnau recuerda que los restaurantes sufren los mismos problemas de rentabilidad independientemente de si ofrecen un menú de 15 euros o uno de 300. Para él, el futuro de la industria pasa por una gestión más inteligente: "Que los días tranquilos paguen menos y los días de máxima demanda paguen más. Y ojo, que eso no es subir los precios, es gestionar la demanda de una forma inteligente".
La rutina penalizada
La perspectiva de los consumidores la defienden Ángela Fernández y Valeria Ros, posicionándose en contra de la iniciativa. Para Ángela, la gran problemática de implantar este sistema en bares y restaurantes reside en la rutina laboral. Dado que la mayoría trabaja durante la semana, se ve obligada a consumir en sus momentos de ocio, por lo que la tarifa variable termina penalizando siempre a los mismos usuarios. "La gente trabaja y te joden el precio. Lo odio", sentencia en el plató.
Precios de madrugada y 'Girl Math'
Para ejemplificar el impacto real en el bolsillo, Valeria recuerda lo doloroso que resulta este sistema de tarifas dinámicas en los transportes de madrugada. La colaboradora confiesa pagar fortunas por volver a casa tras una noche de fiesta: "A las cinco de la mañana igual tienes que pagar 100 euros de Bilbao a Getxo. Vale la pena por no estar deambulando por el casco viejo". Ante estos hachazos financieros, el equipo comparte el divertido hack mental de las "Girl Math", consistente en dividir el coste de una compra entre las veces que se utiliza para amortizar el gasto.
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