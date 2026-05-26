Los conciertos de La 2 del 30 y 31 de mayo

Sábado 30 de mayo

El sábado 23 de mayo a las 8 de la mañana, ‘Los conciertos de La 2’ emite el concierto que la Orquesta Sinfónica RTVE ofreció el pasado 24 de abril en el Teatro Monumental dirigido por la estadounidense Joann Falletta. El programa reúne tres obras representativas del repertorio americano del siglo XX que combinan lirismo, energía rítmica y lenguaje sinfónico moderno.

El programa se abre con el ‘Concierto para violonchelo y orquesta Op. 22’de Samuel Barber, una de las obras más intensas del compositor norteamericano. Escrita en 1945, esta obra destaca por su carácter introspectivo, su riqueza melódica y el protagonismo absoluto del solista, que dialoga constantemente con la orquesta. El violonchelista Guillermo Pastrana es el encargado de asumir la parte solista en una de las obras más exigentes del repertorio para este instrumento.

A continuación, la Orquesta Sinfónica RTVE interpreta ‘Tangazo’ de Astor Piazzolla, una pieza vibrante en la que el compositor argentino traslada el lenguaje del tango al ámbito sinfónico. Estrenada en 1970, conserva la esencia rítmica y pasional del tango tradicional, enriquecida con una orquestación moderna que refleja el estilo inconfundible de Piazzolla.

Cierran el programa las danzas sinfónicas de ‘West Side Story’ de Leonard Bernstein, una suite orquestal estrenada en 1957. Aunque fue concebida y triunfó como musical de Broadway, borra magistralmente los límites con la ópera gracias a su exigente partitura, y es habitualmente representada tanto en teatros musicales como en grandes óperas. En estas danzas, Bernstein combina elementos del jazz, la música clásica y los ritmos latinos para recrear el ambiente urbano de Nueva York y el dramatismo de la historia, lo que la convierte en una de las obras más populares y representativas del repertorio sinfónico americano.

Domingo 31 de mayo

El domingo 24 de mayo, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ la segunda parte del concierto “Carmina Burana. Música medieval para rebeldes sin causa”

El ciclo Universo Barroco del CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical) se abre a los ecos del Medievo con la presencia de Carles Magraner y su prestigiosa formación Capella de Ministrers, que nos invitan a redescubrir los legendarios Carmina Burana desde una perspectiva histórica y musical rigurosa, alejada de la popular versión orquestal del siglo XX.

Bajo el sugerente título Música medieval para rebeldes sin causa, el programa reúne una selección de cantos extraídos del Códice Buranus (siglo XIII), una de las colecciones más sorprendentes y provocadoras de la Edad Media. Estas piezas, compuestas por clérigos errantes, estudiantes y poetas satíricos, nos hablan de placer, crítica social, amor, vino y libertad con una frescura que sigue interpelando al oyente contemporáneo.

Dividido en dos grandes bloques Carmina moralia et satirica ((cantos morales y satíricos) y Carmina amatoria et potoria (parodias y cantos sobre la bebida), este concierto reivindica la vitalidad y la mordacidad de un repertorio tan rebelde como fascinante.

Para este repertorio, Carles Magraner (viola de gamba, dirección y arreglista) cuenta con las cantantes Èlia Casanova, Laia Blasco y Rosa García, e intérpretes como Jota Martínez (zanfoña, laúd y címbalos), Eduard Navarro (cornamusa, xirimia y laúd), David Antich (flautas), Pau Ballester (percusiones); y el coro de cámara Lluís Vich Vocalis, integrado por Ignacio Lequerica, Álvaro Soto, José Vicente Balaguer, Josema Bustamante (tenores); y Antonio Sabuco y Daniel Muñoz (bajos).

Viernes 29 de mayo

Previamente, el viernes 29 de mayo (madrugada del sábado) en Las noches del Monumental, “Cantiamo a Bocelli”, un recorrido por los mejores temas del tenor italiano Andrea Bocelli, interpretados por el tenor de Coro RTVE Nacho Bas la soprano Eva del Moral, el pianista Javier Blanco, Manuel García con los teclados, el batería Daniel Alonso y los coros de voces blancas de la Escolanía Mushi y la Escolanía St. Michael’s School dirigidos por Javier Blanco.