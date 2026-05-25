¿Cómo distinguir las setas comestibles de las tóxicas? Guía básica para ir al monte con seguridad
- Setas macrolepiotas, níscalos o boletus, son algunos de los hongos que se encuentran en la zona
- Sigue toda la actualidad de Aquí la Tierra, en RTVE Play
Hoy os presentamos a unas misteriosas criaturas consideradas guardianas de todos los bosques: las setas. Para ello, Aquí la Tierra se ha puesto las botas, ha cogido la cesta y se ha trasladado hasta los montes de El Royo, en Soria. Repleto de colores marrones y amarillos, esta zona boscosa castellanoleonesa está repleta de estos hongos que tanto disfrutamos posteriormente en nuestra gastronomía. Sin embargo, necesitamos un especialista cualificado que conozca de primera mano las también llamada callampas, como es José Antonio Vega, director del Parque Micológico Montes de Soria.
"Hemos tenido buenas temperaturas en verano, pero en invierno ha hecho mucho frío, salvo hoy. Por eso tenemos aquí estas setas macrolepiotas. La forma de no equivocarte nunca al ver esta especie es, sobre todo, escamas y un anillo gordito y movible". Además, José Antonio nos ha desgranado cómo son los cardos de la zona. "Los eriales que tenemos son zonas agrícolas abandonadas y tenemos la presencia de los cardos, que se alimentan de su raíz".
FOTO
"Si la leche es amarilla, son tóxicas"
Por últimos, nos ha tocado caminar más de lo esperado hacia zonas con mayor altitud y con más frío. Es precisamente lo que se necesita para que aparezcan especies como el níscalo. "Si la cortamos y le damos la vuelta, sueltan una leche de color anaranjado, por lo que son comestibles. Si fuese amarillo, son picantes o tóxicos". Y no podíamos marcharnos sin ver uno de los hongos más codiciados: el boletus. "Es el único que hemos encontrado en el día, pero si te acercas al Centro Micológico de Soria podrás ver más".
FOTO
Dicho y hecho. Hasta allí hemos viajado para charlar con Jorge Jiménez, presidente de esta asociación que posee decenas de tipos y clases de hongos. "Tenemos en total 200 setas liofilizadas, 100 reproducciones y 20 setas reales que son yescas. En Soria hay de 800 a 1000 especies". Por último, Jorge nos cuenta la mejor época para poder visualizar estos hongos, dueños de los bosques. "La mejor fecha es en primavera". ¡Allí nos vemos!