¿Cómo distinguir las setas comestibles de las tóxicas? Guía básica para ir al monte con seguridad

Hoy os presentamos a unas misteriosas criaturas consideradas guardianas de todos los bosques: las setas. Para ello, Aquí la Tierra se ha puesto las botas, ha cogido la cesta y se ha trasladado hasta los montes de El Royo, en Soria. Repleto de colores marrones y amarillos, esta zona boscosa castellanoleonesa está repleta de estos hongos que tanto disfrutamos posteriormente en nuestra gastronomía. Sin embargo, necesitamos un especialista cualificado que conozca de primera mano las también llamada callampas, como es José Antonio Vega, director del Parque Micológico Montes de Soria.

"Hemos tenido buenas temperaturas en verano, pero en invierno ha hecho mucho frío, salvo hoy. Por eso tenemos aquí estas setas macrolepiotas. La forma de no equivocarte nunca al ver esta especie es, sobre todo, escamas y un anillo gordito y movible". Además, José Antonio nos ha desgranado cómo son los cardos de la zona. "Los eriales que tenemos son zonas agrícolas abandonadas y tenemos la presencia de los cardos, que se alimentan de su raíz".

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