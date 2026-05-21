Nace Teledeporte Play, el nuevo portal de deportes de RTVE Play

RTVE Play apuesta por el deporte y lanza el nuevo portal Teledeporte Play. Con él, aumenta la oferta deportiva en nuestra plataforma OTT con nuevos canales en directo, más contenido y un diseño más actualizado, que integra la marca Teledeporte como la referencia del deporte en RTVE. La plataforma también se vuelca con la Copa del Mundo FIFA 2026 y, además de seguir en directo un partido al día, los usuarios podrán disfrutar de resúmenos de todos los partidos y de programas originales y contenidos exclusivos en directo alrededor del evento deportivo del año.

Teledeporte Play es el nuevo espacio para vivir a lo grande todo el deporte de RTVE. El nuevo portal de RTVE Play aglutina todos los eventos deportivos, con nuevos canales en directo y varias emisiones simultáneas, la programación y agenda de los próximos directos para que los usuarios no se pierdan nada y elijan qué ver cada momento y calendarios de todas las competiciones... Tendrá más contenido deportivo, los mejores programas de Teledeporte, los resúmenes y hightlights de las competiciones más destacadas y los vídeos completos de las emisiones para que los usuarios puedan ver su deporte favorito en cualquier momento y desde cualquier lugar o dispositivo.

Todo el Mundial y mucho deporte más El verano arranca con la cita deportiva más importante del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa por primera vez en tres países y con 48 selecciones. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, RTVE Play ofrecerá un partido en directo cada día y detallará en una agenda qué podrán ver los usuarios en cada jornada. Prestará especial atención al camino de la selección española, que debutará el 15 de junio contra Cabo Verde y que se enfrentará también en la fase de grupos a Arabia Saudí y Uruguay. Además, publicará un vídeo-resumen de todos los partidos del Mundial para que puedan repasar lo más relevante de cada encuentro. RTVE Play también se vuelca con una programación especial y su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos y posts que ayuden a amplificar y a entender mejor todo lo que ocurra en el Mundial. Y este no es el único gran evento deportivo del verano. El nuevo portal Teledeporte Play se volcará con el Tour de Franciamasculino del 4 al 26 de julio, el Tour de Francia femenino del 1 al 9 de agosto, el Europeo de atletismo del 10 al 16 de agosto, el Mundial de gimnasia rítmica del 12 al 16 de agosto, la Vuelta a España del 22 de agosto al 13 de septiembre, el Mundial de baloncesto femenino del 4 al 13 de septiembre o los Mundiales de ciclismo del 20 al 27 de septiembre y mucho más. Los usuarios encontrarán dentro de Teledeporte Play portadas especiales de los eventos más destacados y de diferentes disciplinas para que puedan buscar todo el contenido de su deporte favorito.

Las chapas del Mundial RTVE desplegará también propuestas innovadoras impulsadas por el Laboratorio de Innovación, como Las chapas del Mundial, una experiencia interactiva y gamificada inspirada en los clásicos pronosticadores de resultados deportivos. Los usuarios podrán elegir qué selecciones se enfrentan y dejar que las chapas decidan quién se alzará con la victoria en cada partido, aportando un componente lúdico y participativo al Mundial más largo de la historia.

RTVE, volcada con el Mundial Este martes RTVE presentó la cobertura informativa que ha preparado para volcarse en la retransmisión del Mundial 2026 a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas. Cerca de un centenar de profesionales participarán en la programación especial con retransmisiones, tertulias, análisis, resúmenes y seguimiento diario en informativos y programas. Bajo el lema 'Ojalá', RTVE ofrecerá a través de La 1 y RTVE Play un partido cada jornada y se volcará en el seguimiento de la selección española, que buscará en EEUU, México y Canadá alzarse con su segunda Copa del Mundo. RTVE presenta el mayor despliegue de la historia para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México Para ir calentando la espera hasta la gran cita futbolística, RTVE emitirá una docuserie de cuatro episodios bajo el título 'Denominación de origen' que profundizan en el día a día de los jugadores, sus desafíos, su trayectoria y sus orígenes, todo ello en un viaje íntimo contado por quienes más les conocen: sus entrenadores, sus familiares y sus amigos.