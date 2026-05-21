¿Quiénes son los colaboradores de 'Lo que pasó, pasó', el nuevo programa de RTVE presentado por Núria Marín?

¿Qué tienen en común Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Chelo García-Cortés y Soy una Pringada? Que todos forman parte de Lo que pasó, pasó, el nuevo formato de RTVE Play que mezcla nostalgia, cultura pop y mucho salseo para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la fama en España.

Al frente del programa está Núria Marín, periodista y creadora de contenido conocida por su tono desenfadado y su universo “Royal Salseo”, con el que ha conseguido acercar la prensa del corazón a nuevas generaciones desde redes sociales. Pero Núria no estará sola. El programa reúne perfiles muy distintos para analizar fenómenos como la cancelación, los beefs entre famosos, las divas, los galanes clásicos o la fama exprés.

Lo que pasó, pasó 'Lo que pasó, pasó': Estreno el domingo a las 20:00 horas Núria Marín presenta 'Lo que pasó, pasó', el nuevo formato de RTVE Play sobre ‘salseo’ y cultura pop. Chelo García Cortés, Soy una pringada, Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Sílvia Abril, S ... rtve play

Boris Izaguirre y Chelo García Cortés, entre los colaboradores Entre los invitados está Boris Izaguirre, escritor y comunicador que aporta una mirada sofisticada y nostálgica sobre las grandes divas del espectáculo o cómo ha evolucionado la figura del 'galán' en nuestro país. También participa Paloma Barrientos, veterana periodista de sociedad que reivindica el aura casi mítica del viejo star-system. Samantha Hudson y Paloma Barrientos, colaboradoras de 'Lo que pasó, pasó'RTVE Play La generación digital llega de la mano de perfiles como Esty, Soy una Pringada, referente del internet más irreverente y trash; o Adrián Monterrubio, periodista y creador de contenido especializado en fenómenos virales y cultura Gen Z. Otra de las analistas del programa es Samantha Hudson, artista, activista y figura clave de la cultura queer española. El programa la define como una mezcla de provocación, espectáculo y cultura pop, capaz de romper por completo con el concepto clásico de diva. El equipo también cuenta con las periodistas Chelo García-Cortés, Valeria Vegas o Silvia Taulés; la humorista Sílvia Abril; y Tinet Rubira, productor y creador de algunos de los formatos televisivos más grandes de las últimas décadas. Chelo García Cortés y Soyunapringada, colaboradoras de 'Lo que pasó, pasó'Cris Palomar Además, el formato contará con expertos y creadores de contenido especializados en psicología, antropología, historia del arte, política o cultura digital para contextualizar todos los temas desde una mirada más analítica y sociológica.