¿Quiénes son los colaboradores de 'Lo que pasó, pasó', el nuevo programa de RTVE presentado por Núria Marín?
- Periodistas del corazón, youtubers, humoristas, expertos en cultura pop y hasta una diva trash: así es el explosivo equipo de colaboradores
- Lo que pasó, pasó mezcla generaciones y perfiles muy distintos para analizar la fama, la televisión y la cultura pop española
¿Qué tienen en común Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Chelo García-Cortés y Soy una Pringada? Que todos forman parte de Lo que pasó, pasó, el nuevo formato de RTVE Play que mezcla nostalgia, cultura pop y mucho salseo para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la fama en España.
Al frente del programa está Núria Marín, periodista y creadora de contenido conocida por su tono desenfadado y su universo “Royal Salseo”, con el que ha conseguido acercar la prensa del corazón a nuevas generaciones desde redes sociales. Pero Núria no estará sola. El programa reúne perfiles muy distintos para analizar fenómenos como la cancelación, los beefs entre famosos, las divas, los galanes clásicos o la fama exprés.
Boris Izaguirre y Chelo García Cortés, entre los colaboradores
Entre los invitados está Boris Izaguirre, escritor y comunicador que aporta una mirada sofisticada y nostálgica sobre las grandes divas del espectáculo o cómo ha evolucionado la figura del 'galán' en nuestro país. También participa Paloma Barrientos, veterana periodista de sociedad que reivindica el aura casi mítica del viejo star-system.
La generación digital llega de la mano de perfiles como Esty, Soy una Pringada, referente del internet más irreverente y trash; o Adrián Monterrubio, periodista y creador de contenido especializado en fenómenos virales y cultura Gen Z. Otra de las analistas del programa es Samantha Hudson, artista, activista y figura clave de la cultura queer española. El programa la define como una mezcla de provocación, espectáculo y cultura pop, capaz de romper por completo con el concepto clásico de diva.
El equipo también cuenta con las periodistas Chelo García-Cortés, Valeria Vegas o Silvia Taulés; la humorista Sílvia Abril; y Tinet Rubira, productor y creador de algunos de los formatos televisivos más grandes de las últimas décadas.
Además, el formato contará con expertos y creadores de contenido especializados en psicología, antropología, historia del arte, política o cultura digital para contextualizar todos los temas desde una mirada más analítica y sociológica.
Dónde y cuándo ver Lo que pasó, pasó
Con una mezcla de nostalgia, memes, televisión, historia reciente y cultura pop, Lo que pasó, pasó quiere demostrar una cosa: que aunque cambien los famosos, los escándalos o la forma de comunicar… la historia siempre se repite. No te pierdas un nuevo programa cada domingo, a las 20:00 horas, en RTVE Play. Y esa misma noche, también podrás seguirlo en La 2. ¡Tú eliges! ¿Te lo vas a perder?