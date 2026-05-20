Julio Basulto, nutricionista: "Casi todo el mundo cree que comer bien es comer de todo"

"Sea lo que sea eso que llaman dieta mediterránea, la población española no la sigue ni en sueños". Así de contundente habló el nutricionista y profesor universitario Julio Basulto en El juicio, el programa de La 2 y RTVE Play conducido por José Luis Sastre. En esta ocasión, le tocó sentarse en el banquillo de los acusados a la alimentación española, en un capítulo en el que el jurado popular tuvo que responder si los españoles comemos bien o no.

No podemos ensalzar un patrón de alimentación que incluye el vino en su composición.

Basulto, que tiene claro que los españoles no comen bien, puso encima de la mesa un dato demoledor: un 30% de la dieta de los españoles se basa en comida ultraprocesada, según un estudio reciente de la revista The Lancet. También cargó contra la dieta mediterránea; el nutricionista recalcó que tiene aspectos muy positivos, pero que "no podemos ensalzar un patrón de alimentación que incluye una bebida alcohólica —el vino— en su composición".

El juicio El juicio - Julio Basulto alerta sobre los ultraprocesados en España El nutricionista Julio Basulto analiza en 'El juicio' el impacto de los ultraprocesados y la creciente tasa de obesidad en España. Ver ahora

El programa empezó con José Luis Sastre y Juan Echanove conversando en un mercado. Entre verduras, pescado y huevos, periodista y actor pusieron en valor el producto de proximidad sin perder de vista la subida de precios, que aleja a muchos consumidores del producto fresco. También participó en el programa Eduard Xatruch, uno de los tres chefs del prestigioso restaurante Disfrutar, que en el año 2024 fue considerado el mejor restaurante del mundo. Xatruch aseguró que el hecho de que España sea un referente gastronómico innegable a nivel mundial tiene que ser un motivo de orgullo para todos los españoles.

El juicio El juicio - Eduard Xatruch defiende la calidad del producto español El chef Eduard Xatruch, de Disfrutar, defiende en 'El juicio' la excelencia de la gastronomía española y su despensa única en el mundo entero. Ver ahora

Del ecologismo a los influencers También testificó en este juicio la ganadora de la décima edición de MasterChef, María Lo, que defendió el interés creciente por la comida tradicional en redes sociales. Aun así, reivindicó que, aunque en general la población tiene poco tiempo, "tenemos las prioridades un poco confundidas", y que el tiempo que pasan muchas personas en redes sociales lo podrían dedicar a cocinar, por ejemplo, unas buenas lentejas. La exnadadora artística Emma García reivindicó la alimentación vegana como una opción cada vez más fácil de aplicar en el día a día: "Cada año es más fácil poder acceder a opciones veganas", afirmó. La deportista explicó que fue precisamente después de empezar con la dieta vegana cuando empezaron a llegar las medallas y los mejores resultados de su carrera profesional. El juicio El juicio - María Lo anima a cocinar más y usar menos las redes María Lo reflexiona en 'El juicio' sobre la falta de tiempo para cocinar y el consumo de recetas poco saludables en las redes sociales hoy día. Ver ahora Elena Moreno, responsable de agricultura de Greenpeace, aportó una mirada crítica con el sistema agrícola actual: "Somos la huerta de Europa a costa de sobreexplotar y contaminar los acuíferos", denunció la activista ecologista, que aseguró que "los fondos de inversión están jugando al Monopoly con nuestra alimentación".

Sastre entrevista a voces expertas El periodista José Luis Sastre aportó tres pruebas documentales que han permitido al jurado escuchar los puntos de vista de expertos de distintos ámbitos. Miguel Ángel Lurueña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, ha hablado sobre las trampas de la industria alimentaria y de cómo interpretar bien la etiqueta de un alimento. El juicio El juicio - El engaño de las aplicaciones para saber qué compramos Miguel Ángel Lurueña analiza en 'El juicio' los errores comunes al hacer la compra y la información engañosa de las etiquetas de comida actuales. Ver ahora Al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, que ha dedicado toda una vida a estudiar la evolución del ser humano, el periodista le preguntó por las diferencias entre nuestra alimentación actual y pasada. El investigador aseguró que "comemos peor que nunca", aunque tenemos también más oferta que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Por último, el periodista visitó el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas para conocer al experto en I+D alimentario Antonio Molina y las investigaciones que lleva a cabo la industria para diseñar la comida del futuro.