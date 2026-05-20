Los conciertos de La 2 del 23 y 24 de mayo

Sábado 23 de mayo

El sábado 23 de mayo a las 8 de la mañana, ‘Los conciertos de La 2’ emite el concierto que la Orquesta Sinfónica RTVE ofreció el pasado 17 de abril en el Teatro Monumental dirigido por Christoph König, con “El anillo sin palabras”, de Richard Wagner y Lorin Maazel. La obra comprende los fragmentos orquestales más representativos de los cuatro dramas musicales de la gigantesca tetralogía wagneriana “El anillo del Nibelungo” que el director y compositor Lorin Maazel arregló en orden cronológico: “El Oro del Rin”, “La Valkiria”, “Sigfrido” y “El ocaso de los dioses”. La orquestación de “El anillo sin palabras” es una de las más masivas y complejas del repertorio sinfónico. Lorin Maazel mantuvo la plantilla instrumental gigantesca que Richard Wagner exigió para su tetralogía, con una orquesta de aproximadamente 100 a 120 músicos para cubrir todas las texturas y efectos sonoros necesarios.

La Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Christoph KönigIsabel Guillén

Domingo 24 de mayo

El domingo 24 de mayo, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ “Carmina Burana. Música medieval para rebeldes sin causa”

El ciclo Universo Barroco del CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical) se abre a los ecos del Medievo con la presencia de Carles Magraner y su prestigiosa formación Capella de Ministrers, que nos invitan a redescubrir los legendarios Carmina Burana desde una perspectiva histórica y musical rigurosa, alejada de la popular versión orquestal del siglo XX.

Bajo el sugerente título Música medieval para rebeldes sin causa, el programa reúne una selección de cantos extraídos del Códice Buranus (siglo XIII), una de las colecciones más sorprendentes y provocadoras de la Edad Media. Estas piezas, compuestas por clérigos errantes, estudiantes y poetas satíricos, nos hablan de placer, crítica social, amor, vino y libertad con una frescura que sigue interpelando al oyente contemporáneo.

Dividido en dos grandes bloques Carmina moralia et satirica ((cantos morales y satíricos) y Carmina amatoria et potoria (parodias y cantos sobre la bebida ), este concierto reivindica la vitalidad y la mordacidad de un repertorio tan rebelde como fascinante.

Para este repertorio, Carles Magraner (viola de gamba y dirección) cuenta con las cantantes Èlia Casanova, Laia Blasco y Rosa García, e intérpretes como Jota Martínez (zanfoña, laúd y címbalos), Eduard Navarro (cornamusa, xirimia y laúd), David Antich (flautas), Pau Ballester (percusiones); y el coro de cámara Lluís Vich Vocalis, integrado por Ignacio Lequerica, Álvaro Soto, José Vicente Balaguer, Josema Bustamante (tenores); y Antonio Sabuco y Daniel Muñoz (bajos).

Capella de MinistrersNelo Hagen

Viernes 22 de mayo

Previamente, el viernes 22 de mayo (madrugada del sábado) en Las noches del Monumental, las canciones con ritmos colombianos en el programa titulado “Desde el alma”, con el grupo Aires de Macondo. De las alturas de los Andes a las brisas del Caribe. Aires de Macondo nos presenta una recopilación de canciones y ritmos colombianos que en conjunto forman este interesante programa. Son los integrantes de Aires de Macondo: Carolina Muñoz, voz; Álex Flórez, guitarra y voz; Andrés Arroyo, contrabajo; Pablo “Tucuprá”, percusión latina y voz; Johnny Gómez, batería, y Rubén Darío Reina, violín y dirección.