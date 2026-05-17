Disfruta de los capítulos del 836 al 840 de 'La Promesa': El secreto de Vera sale a la luz

La repentina ceguera de Adriano ha desestabilizado, lógicamente, al muchacho. Todos en palacio confían en su pronta recuperación. Martina, por su parte, no se ha separado ni un segundo de él y, finalmente, no han podido contener la pasión… ¡han terminado besándose! ¿Se dejarán llevar esta vez por sus sentimientos?

Alonso, cansado de la situación, ha dejado las cosas claras tanto a Leocadia como a Lorenzo. Luchará por su hijo Curro y hará todo lo posible para que su boda salga adelante y de la mejor manera. Pero no es el único frente del marqués de Luján: también ha descubierto - gracias a Manuel - la verdadera identidad de Vera. ¿Cuál será su próximo paso? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 836 del lunes 18 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 836 Curro es citado en Madrid por su título. Adriano y Martina pactan distanciarse. Jacobo cree que es el momento de que Adriano salga de la habitación. Ciro regresa y Julieta se molesta con él. ... rtve play Curro recibe un telegrama de la Corona para tratar la restitución de su baronía en Madrid, lo que genera desconfianza en Lorenzo y Leocadia, quienes pronostican una reprimenda real. Martina y Adriano no se arrepienten del beso, pero deciden no repetirlo por lealtad a Jacobo... Llega Camila, el aya de los niños, y Jacobo propone que Adriano memorice el palacio para ganar autonomía. Ciro regresa por sorpresa y Julieta lo recibe con frialdad. Manuel, por su parte, descubre a través de su contable que la inversión con Carril es un fracaso absoluto. En la zona de servicio, Estefanía sigue intentando chantajear a Carlo y empieza a fingir delante de todos síntomas de un embarazo. María sospecha... Vera escribe a su madre en secreto con ayuda de Teresa, usando un remitente falso para evadir a su padre. Tras el descubrimiento sobre la muerte de Jana, Pía está cada vez más despistada en el trabajo. Cristóbal le recrimina su actitud y la tensión entre ellos crece. Además, la señora Adarre se dispone a contarle a Curro que Leocadia mató a Jana. La Promesa: Ciro regresa por sorpresa al palacio

Capítulo 837 del martes 19 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 837 Adriano sufre una grave caída por la escalera del hall. rtve play Pía y Curro se reconcilian, aunque guardan las distancias. Tanto que Pía no se atreve a contarle la verdad sobre Leocadia. Manuel informa a Alonso y a Ciro: han perdido todo el dinero invertido, el duque les ha estafado…Leocadia, por su parte, intenta que Curro y Ángela frenen la boda, pero ellos se mantienen firmes en su decisión. Julieta, indignada, culpa a Ciro por su ruina económica al ignorar sus consejos. Manuel, finalmente, enfrenta al duque de Carril, quien admite la estafa y lo chantajea con denunciar el “secuestro” de su hija. Vera y Santos se acercan y prometen intentar ser amigos, ¡el lacayo está irreconocible! Cristóbal sigue hostigando a Pía, provocando que Teresa lo encare por su falta de justicia. Estefanía finge náuseas frente a sus compañeras para sostener su engaño sobre el embarazo. Santos acude a Samuel en busca de confesión. ¿Revelará toda la verdad? Adriano, que ha comenzado a explorar el palacio con la guía de Jacobo y Martina, se envalentona y sale a caminar solo. Por desgracia, se descuida y… ¡cae por la gran escalera! La Promesa: Adriano cae por las escaleras

Capítulo 838 del miércoles 20 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 838 Adriano se recupera de la caída y decide persistir en su autonomía. Vera descubre las mentiras de su padre. Cristóbal culpa a Pía del accidente del conde. Manuel y Julieta se distancian por ... rtve play Martina y Curro auxilian a Adriano tras su caída y el doctor Peribáñez acude de forma urgente para examinarlo. ¿Cuál será el diagnóstico? Leocadia llama a Lisandro, que no sabe nada de cómo va la resolución de Curro. Lorenzo no cree a la señora de Figueroa... Vera nota contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre y decide que debe regresar con su familia pese a la desconfianza que siente. Cristóbal acusa injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no limpiar correctamente la escalera... Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para que les den más dinero. Ella se niega a ayudarle y discute con Manuel porque él le ocultó la confirmación de la estafa. Estefanía sigue fingiendo síntomas de embarazo, levantando sospechas en María Fernández. Santos cuenta a su padre que se ha confesado con Samuel y se siente aliviado del peso de sus remordimientos. Inesperadamente, Alonso revela a toda la familia la verdadera identidad de Vera: es Mercedes, la hija de los duques de Carril. La Promesa: La discusión de Julieta y ManuelMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 839 del jueves 21 de mayo La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 839 Ciro exige a Alonso y Manuel que le devuelvan su dinero, alegando que la estafa fue una represalia del duque de Carril por secuestrar a su hija. rtve play La revelación sobre Vera impacta a la familia; Manuel admite que lo sabía y Alonso exige discreción absoluta para evitar el escándalo. En la zona de servicio, Vera confiesa su origen a sus compañeros, provocando la indignación de Cristóbal. Por su parte, Martina celebra la recuperación de Adriano. Y Vera decide sincerarse también con él: es la hija de un duque. Curro y Ángela deciden viajar juntos a Madrid para enfrentar a la Corte. Julieta, herida por la falta de confianza, no perdona a Manuel haberle ocultado información. Estefanía finge otro mareo para forzar el contacto físico con Carlo, aumentando las dudas de María... Ricardo confiesa a Petra que él mató accidentalmente a Ana y que Santos carga con ese secreto. Pía decide no contarle a Curro la verdad sobre Leocadia para no causarle más dolor antes de su partida. Alonso decide entregar a Curro una carta secreta para el rey como último recurso si le va mal en Madrid. Ciro exige a Alonso y Manuel que le devuelvan su dinero, alegando que la estafa fue una represalia del duque de Carril por Vera. La Promesa: Vera confiesa su origen a sus compañerosMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY