"Confié en él y me engañó": las mujeres que rompieron el silencio de la mansión Playboy
- Varias ex playmates denuncian que fueron agredidas sexualmente dentro de la mansión Playboy y que nadie les creyó
- El cómico Bill Cosby, declarado culpable de un caso de agresión sexual a una menor en 1975 en la mansión Playboy
Hugh Hefner construyó el mayor imperio del porno suave del siglo XX sobre una promesa de glamour y libertad. Desde que lanzó la revista Playboy en 1953 con unas fotos de Marilyn Monroe que ella nunca autorizó, el editor de Chicago tejió un mito que tardó décadas en desmoronarse. Un documental británico de 2023 dirigido por Stephanie West recoge los testimonios de quienes lo vivieron desde dentro. Y lo que cuentan no se parece al sueño que se vendía.
Susie Krabacher llegó a la mansión de Los Ángeles con 18 años, huyendo de una infancia marcada por los abusos. Playmate de Playboy, recuerda cómo Hefner la encontró cerca de la gruta y le dijo que allí estaba a salvo. "Confié en él y me engañó. Me violó", afirma en el documental. Krabacher relata que aquella noche alguien la presionó para que fuera al dormitorio del editor, donde le dieron una sustancia desconocida. Cuando recobró la consciencia, el sol ya salía. Un empleado de Playboy al que confió lo ocurrido le respondió, según ella, con una frase que resume el ambiente que reinaba: "No te preocupes, cariño. Él ni siquiera lo recordará."
Confié en él y me engañó. Me violó
El código de silencio
Krabacher no fue la única. El testimonio de Sondra Theodore, Playmate del Mes de julio de 1977 y pareja de Hefner entre 1976 y 1981, fue esclarecedor: relataba cómo Hefner usó una llave maestra para irrumpir en un dormitorio y agredir a una joven mientras ella, paralizada por el terror, no intervino. Jaki Nett, conejita del Club Playboy de Los Ángeles durante doce años, denuncia en el documental que fue drogada y violada en una fiesta privada organizada por un músico famoso. "A principios de los años 70, yo era una conejita de Playboy negra y él un hombre blanco trajeado. ¿A quién iban a creer?", pregunta.
Nadie hablaba de esas cosas. Hefner se consideraba el amo de esas chicas
"Nadie hablaba de esas cosas. Ese era el ambiente que reinaba. Hefner se consideraba el amo de esas chicas", sostiene Stella Tetenbaum, anfitriona de la mansión, que describe un entorno donde los VIP eran intocables y las jóvenes —muchas procedentes de familias desestructuradas— llegaban llenas de ilusión sin imaginar lo que encontrarían.
El veredicto que Hefner nunca afrontó
El fundador de Playboymurió en 2017, a los 91 años, sin enfrentarse a ningún cargo penal. Pero uno de sus clientes habituales no corrió la misma suerte: en 2022, un jurado popular declaró a Bill Cosby responsable de abusar sexualmente de Judy Huth cuando era menor de edad, durante una fiesta en la mansión de Hefner en 1975. La abogada de Huth describió la sentencia como "un cambio real". La escritora Jill Filipovic, que firmó un artículo en Time sobre el legado de Hefner, va más lejos: "Hefner hizo carrera explotando a las mujeres. Y lo llamó liberación."
Más de una decena de ex playmates declararon haber sufrido abusos dentro del imperio. Tras la muerte del editor, su hijo Cooper encabezó una carta pública firmada por cientos de ex empleados para defender su memoria. Susie Krabacher responde sin rodeos a quienes sugieren que las víctimas solo hablan ahora por interés: "Ninguna mujer quiere ese tipo de atención."
La pregunta que sigue abierta, años después, es qué ocurrió con las filmaciones y fotografías secretas que Hefner tomó dentro de la mansión. "Me dijeron literalmente en cámara que habían filmado mi violación. Y no sé dónde está esa película", dice Krabacher. Nadie lo sabe.