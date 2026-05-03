Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 4 de mayo: Victoria tenía un oscuro secreto

Esta semana, los secretos que salen a la luz revuelven el valle: Victoria protagoniza una trama llena de maldad, Alejo da un inesperado paso adelante frente a su tía y Leonor pone en marcha una sospechosa investigación acerca de Adriana.

Capítulo 407 del lunes 4 de mayo Hernando sigue sospechando del comportamiento de Victoria, quien, a su vez, se enfrenta a una Bárbara que le exige la verdad tras su mal comportamiento hacia Adriana. La Salcedo, en un arrebato, se dispone a sincerarse con su sobrina. Atanasio, preocupado, irá a buscar a BenignaRTVE

Capítulo 408 del martes 5 de mayo Enriqueta vuelve a presionar a Alejo que, atormentado por la culpa, lucha contra la tentación de confesar. Mientras, Leonor trata de sacar información sobre el parto de Adriana, llegando a preguntar hasta a Pedrito. ¿A qué se debe su incesante curiosidad? Victoria se muestra vulnerable con BárbaraRTVE

Capítulo 409 del miércoles 6 de mayo Hernando le pide a José Luis que olvide sus problemas con el duque y se centre en averiguar qué ocultan Dámaso y Victoria. En la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven su felicidad, en un momento de intimidad, mientras, en palacio, una horrible verdad cambiará para siempre el destino de la pareja. Benigna protagoniza una horrible verdadRTVE

Capítulo 410 del jueves 7 de mayo Varias triquiñuelas en la cocina le valen a Amadeo una respuesta por parte de Braulio y del mismísimo don Hernando, para pasmo de todos. Además, Leonor recibe los consejos de Enriqueta, que por fin consigue quebrar a Alejo. ¿Es el fin del más pequeño de los Gálvez de Aguirre? Alejo se quiebra frente a su tía EnriquetaRTVE