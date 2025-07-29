Nuevo episodio de 'Literal': ¿Por qué necesitamos creer en algo? El programa explora cómo han cambiado nuestras creencias

Según las estadísticas, cada vez menos jóvenes se identifican con alguna religión, pero la necesidad de creer en algo sigue muy presente. ¿Hemos dejado atrás la fe… o solo la hemos transformado? En el nuevo episodio de Literal, Emilio Doménech (Nanísimo) se sienta con Albanta San Román, Alba Leiva y la antropóloga Candela Antón de Vez para explorar cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con lo espiritual en la era de los memes, los karmas y los horóscopos desde un reel.

Tras analizar el turismo masivo, la posibilidad de una guerra en Europa y el negocio de la música en directo, Literal lanza ahora una nueva pregunta: ¿por qué seguimos buscando consuelo, sentido o guía más allá de lo tangible?

Del rezo al horóscopo (pasando por el algoritmo)

En este cuarto capítulo, el programa de Playz explora cómo se han transformado nuestras creencias en plena era de la incertidumbre, el colapso emocional y la ansiedad colectiva. Según los datos que recoge el episodio, casi el 70% de los jóvenes españoles cree en el karma, un tercio de los adultos en EE. UU. confía en la influencia de los astros y el 67% de los españoles reza cuando todo va mal, incluso si no se declara creyente.

Alba Leiva, analista de El Orden Mundial, explica que la espiritualidad no ha desaparecido, sino que en muchos casos se ha desplazado hacia prácticas que no pasan por una religión institucional, pero que cumplen funciones similares: dar sentido, ordenar el caos o construir identidad. Añade también que algunas de estas nuevas formas de creer son profundamente individuales y comercializables.

Albanta San Román apunta directamente a la presión emocional que sufren las nuevas generaciones, acostumbradas a responsabilizarse de su propio bienestar. A lo largo del capítulo, reivindica la necesidad de hablar del sufrimiento mental sin caer en discursos simplistas de autoayuda, y alerta del riesgo de convertir lo espiritual en una carrera sin meta: “Lo espiritual nos conecta con algo más grande, sí, pero también puede volverse una carrera de fondo donde siempre tienes que mejorar, sanar o alcanzar algo. Y eso, en una sociedad que no para, es una trampa”.

El episodio cuenta también con la participación de Candela Antón de Vez, antropóloga especializada en simbología, espiritualidad y procesos rituales contemporáneos. Con rigor y claridad, Antón de Vez ayuda a enmarcar este fenómeno dentro de un cambio cultural más amplio. Asegura que la gente no ha dejado de creer, pero sí han cambiado los canales, el lenguaje y el contexto. “Hoy puedes tener un altar en casa sin identificarte con ninguna religión. O pedirle al universo que te cuide mientras haces scroll”, señala durante la conversación.

Además del enfoque emocional y simbólico, Literal también analiza cómo muchas de estas nuevas formas de espiritualidad están profundamente atravesadas por la lógica de mercado: desde apps de meditación hasta terapias alternativas que prometen sanar el alma (previo pago). El programa pone el foco en cómo la espiritualidad se ha convertido, en muchos casos, en un producto más dentro de la economía del bienestar.