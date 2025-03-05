Las cartas humanitarias de Alfonso XIII que salvaron vidas durante la I Guerra Mundial

Una caligrafía perfecta tinta una hoja de cuartilla amarillenta. Una mujer francesa escribe a Alfonso XIII para encontrar a su esposo desaparecido en la batalla de Charleroi. Continúa el "horror" y la "sinrazón" de la I Guerra Mundial y cientos de familias buscan a sus seres queridos, la mayoría soldados.

Juan José Alonso, director del Archivo General de Palacio, recuerda en Las mañanas de RNE el impacto que tuvo la primera Gran Guerra y cómo la labor de mediación del rey español consiguió verdaderos resultados humanitarios.

Las mañanas de RNE con Mamen Asencio Las mañanas de RNE - Mamen Asencio - Cartas al rey Alfonso XIII: el reflejo del horror de la guerra Escuchar audio

Aquella primera carta tuvo solución. El 19 de junio de 1915 aparece la siguiente noticia en el periódico francés La Petite Gironde: "Gracias al rey de España, una girondina encuentra a su marido". Estaba en un campo de prisioneros alemán.

A partir de esta "viralización" del caso, Alfonso XIII recibe miles de peticiones de este tipo. Llegan desde todos los rincones del mundo: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia... Fueron atendidas peticiones de personas de más de 50 nacionalidades.

El triunfo del equipo del rey: identificaciones, repatriaciones e indultos El monarca trabaja con 46 personas en la Oficina de la Guerra Europea desde donde se establecían enlaces con las embajadas españolas alrededor del continente para encontrar a los desaparecidos. Las cifras eran infinitas, pero también infinita era la esperanza de sus familias por encontrarlos. Recurrían al rey español como "la última oportunidad" de traerlos de vuelta, explica Alonso. "Una manera de identificar a todos los que desaparecían al salir de las trincheras era con las características físicas. Ojos marrones, azules, algún tatuaje", sigue el director. De esta forma, las misivas están llenas de indicaciones para que el equipo del rey diera con ellos. Pero no solo conseguía identificar a las personas sino también dar noticias a las familias de civiles en zonas en conflicto, repatriar a presos o canjearlos por otros. "Destaca también el tema de los indultos. Consiguió que diez bosnios fueran salvados de la pena de muerte", asegura Alonso. Los dos grandes secretos que esconde '1917', de San Mendes: el plano secuencia, la historia del abuelo y las estrellas del reparto

4.000 cajas de archivos convertidas en una exposición 4.000 cajas polvorientas del archivo del Palacio Real han sido desempolvadas, estudiadas y ordenadas para construir la exposiciónCartas al rey. La acción humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, un repaso al trabajo diplomático que hizo gracias al papel neutral de España. Los expedientes contienen en su mayoría la propia carta de petición, la ficha enviada a la embajada y el resultado de la búsqueda. Algunas también tienen fotografías o cartas de agradecimiento de las familias.