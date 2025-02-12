Laia Manzanares, sobre 'Asuntos Internos': "Es muy gratificante hablar de este momento histórico desde una perspectiva femenina"

Ser la primera comisaria de la policía en España y tener una misión: luchar contra la epidemia de heroína en el madrileño barrio de Vallecas. No hay otra como tú, la única mujer en un mundo de hombres. Es la historia de Clara Montesinos. "Todos nos hemos encontrado con una gran responsabilidad, hablar de unos hechos que aunque no sean reales porque está ficcionado, sí que habla de una época concreta y de una situación que se dio en la vida real", apunta Laia Manzanares, la actriz que interpreta a esta comisaria y que ha hablado de la serie, Asuntos Internos, en Las mañanas de RNE con Josep Cuní.

Las mañanas de RNE Laia Manzanares, protagonista de 'Asuntos Internos': "Es muy gratificante poder hablar de este momento histórico" Escuchar audio

La serie de seis episodios nos acerca a la primera promoción de mujeres policías en nuestro país. Episodios repletos de intriga y acción disponibles a partir de este miércoles 12 de febrero en el prime time de La 1 de TVE y de forma gratuita en la plataforma RTVE Play.

Para Manzanares, como protagonista, "es muy gratificante poder hablar sobre un momento histórico que no ha sido muy explorado en la ficción, y menos desde una perspectiva femenina, como lo ofrece esta serie". Hablamos de finales de los años setenta y uno de los puntos más complicadas para la actriz ha sido no juzgar los hechos desde la mirada actual: "Lo bonito de interpretar un personaje es poder traducir todo lo que te aporta, con todo lo que eso implica", explica.

Asuntos Internos: todo sobre la nueva ficción de RTVE

Volver a lo analógico y mirar al pasado sin juzgar A Laia Manzanares (Barcelona, 1994) le sorprende durante el rodaje la inmersión en lo analógico, a pesar de ser nativa digital. Es lo bueno de ser actriz, poder viajar en el tiempo y reconocerse en otras épocas. "Todos los datos archivados en cajas, papeles que tienes que encontrar, no puedes hacer una búsqueda en Google ni en una base de datos informatizada", cuenta con emoción. En una vida de móviles en mano, de esos ladrones discretos de nuestra atención, vivir en otro tiempo parece casi un respiro. Las directoras María Togores y Samantha López Speranza han llevado a la pantalla el guion de Pedro García Ríos y Rodrigo Martín Antoranz. Un guion que repasa todos los matices de aquella época en la que el machismo estaba normalizado. Como una de las propias directoras decía en Radio Nacional, "la vivencia de Clara en ese momento es lo que estaba sucediendo, pero contarlo desde hoy podía hacer que nos pusiéramos a juzgar una determinada situación. En aquel entonces lo vivían como algo absolutamente normal", enfatiza María Togores. Asuntos internos Asuntos internos - Episodio 1 Clara se incorpora a su primer destino en Vallecas como policía. La droga que arrasa en el barrio hará que su vida se cruce con la de Ana y Berta. rtve play