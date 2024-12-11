Catalepsia: cuando la pesadilla de ser enterrado vivo se convierte en una posibilidad

Al igual que los sueños se pueden cumplir las pesadillas, a veces, también se llegan a convertir en realidad. Algunas veces no son más que pequeños sustos, hechos inofensivos que vistos con perspectiva se pueden incluso quedar en simpáticas anécdotas. Sin embargo, en otras ocasiones es todo lo contario y el estar dormido se presenta como la mejor alternativa dentro de la peor posibilidad. Por ejemplo, pocas cosas más terroríficas existen que el hecho de ser enterrado vivo.

Ahora, no es un miedo infundado. Al revés, con las cifras en la mano se trata de una posibilidad mucho más real de lo que nos gustaría. Así lo demuestra José de Cora en Me han enterrado vivo, una obra periodística en donde recopila 100 de estos casos a lo largo de la historia, y que ha presentado en Espacio en blanco con Miguel Blanco.

Espacio en blanco Espacio en blanco - La reina de los sustos - 08/12/24 rne audio

Puede parecer una cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Tan solo con retroceder unos días en el calendario, a principios de diciembre de 2024, es posible encontrar la noticia de una vecina de Palma de Mallorca 'resurgida de entre los muertos' a causa la catalepsia. De hecho, tal es la frecuencia de estos sucesos que se está planteando legislar para incluir un teléfono móvil dentro de los ataúdes.

La vida y la muerte se adaptan así a los tiempos que corren. Lo que ahora es un smartphone hace unos siglos era una cuerda atada a una pequeña campana. Porque si bien la tecnología y la ciencia han avanzado, la dificultad médica que entraña discernir entre la muerte y la catalepsia sigue siendo un reto, según ha explicado José de Cora.