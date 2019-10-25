Beret: de anónimo en YouTube a ser la superestrella del momento (con permiso de Rosalía)

Para Beret el 25 de octubre estaba marcado a fuego en el calendario: Prisma por fin ve la luz. Hemos tenido que esperar tres años desde que subió a las redes sus primeros temas para escuchar el primer ��lbum de estudio del artista sevillano, pero la espera ha merecido la pena: su single más reciente, "Si por mi fuera", ha acumulado en tan solo tres días 2,5 millones de reproducciones en YouTube.

Con solo 23 años Beret llegó a la escena musical de una manera muy discreta, a través de redes sociales. Durante estos tres años ha subido temas de manera aleatoria y todos ellos con un gran éxito viral. Tanto, que incluso también arrasan los covers de sus canciones: Karen Méndez lleva más de 150 millones de visualizaciones gracias a la versión del tema "Dime quien ama de verdad".

A pesar de que aún transmite una actitud muy humilde, como de quien no es muy consciente de la repercusión tan grande que tiene (lo cual se agradece), ya no podemos hablar de Beret de un chico cualquiera, sino de toda una superestrella de nuestra escena musical con conciertos programados para dentro y fuera de España (principalmente en latinoamérica) y con un primer disco repleto de colaboraciones de lujo. Siempre con permiso de Rosalía, podemos decir que Beret es sin duda uno de nuestros artistas de mayor éxito en este momento.

Colaboraciones de lujo En el listado de canciones de Prisma, comparte cinco duetos: con Melendi ("Desde cero"), con Pablo Alborán ("Sueño"), con Vanesa Marín ("Cóseme"), con Sofía Reyes (junto a la que versiona su megahit "Lo siento") y con Sebastián Yatra ("Vuelve"). Y de todos estos duetos, hay uno que realmente muy especial para él. "Como experiencia con Sebastián Yatra porque la primera vez que fui a Latinoamérica fue colaborando con él, conociendo Bogotá y fue increíble trabajar allí, y musicalmente, con Pablo Alborán", dice Beret. Y es que a pesar de estar en las antípodas musicalmente hablando (Beret más urbano y Alborán más melódico), la fusión de ambos suena original y creíble al mismo tiempo. Además, no olvidemos que Alborán también saltó a la fama desde su humilde canal de YouTube, al igual que Beret.