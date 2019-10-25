Alba Reche nos da lecciones de mitología griega en su primer álbum, 'Quimera'

Alba Reche entró en Operación Triunfo hace ahora un año como una artista un poco más alternativa de lo que solemos ver en este programa y con unas influencias musicales muy afrancesadas (nunca hubieras imaginado ver a Zaz en OT de no haber sido por lo fan que es Alba de esta cantante francesa). Ahora todas esas influencias musicales están reflejadas en Quimera, su primer álbum.

El disco se ha hecho de rogar, pero ha sido un trabajo hecho a su medida, sin prisa pero sin pausa, y que parece haber gustado a sus fans ya que su primer single "Medusa" lleva más de un millón de visualizaciones en YouTube desde que lo publicó hace tan solo tres semanas. A pesar de su éxito no ha podido evitar las críticas por usar una serpiente en la grabación, algo de lo que se ha defendido en una entrevista exclusiva a Playz.

"Me planteé también si era correcto usar o no a la serpiente, pero en todo momento estuvo muy bien cuidada, acompañada por su dueño", ha respondido la cantante de Elche.

Un disco a su medida Pero más allá de esta repercusión, el verdadero éxito para una artista como Alba es poder haber publicado un primer disco en el que ella ha tenido todo el control de su proceso creativo. La cantante ha querido participar en todas las fases, desde las primeras compocisiones, preproducción hasta la grabación, y confiesa que, aunque ha confiado mucho en sus productores ha querido implicarse tanto en las letras como en la creación de la música.

Basado en la mitología griega Once canciones que cuentan historias basadas en la mitología griega, una idea propia de Alba. Todos los títulos de las canciones de Quimera son palabras relacionadas con el universo de la Antigua Grecia, como "Ares" (dios de la guerra), "Caronte" (el barquero de Ares),"Eco" (una ninfa de la montaña) o la propia "Medusa" (el monstruo con la cabeza repleta de serpientes que convertía en piedra a quien le mirara a los ojos). Sin duda esto supone un juego para los fans de la artista, ¿cuál será el significado real que se esconde detrás del título de cada canción? Y por supuesto el título del disco, Quimera, que si acudimos a la mitología griega, se trata de un monstruo híbrido que vagaba por Asia Menor aterrorizando a sus gentes. Como si del monstruo Quimera se tratase, Twitter también puede ser bastante mostruoso y engullir a quien se encuentre por delante. "Twitter puede tener su aspecto positivo, pero está cargado de aspectos negativos, por lo que prefiero no usarlo en exceso", asegura Alba Reche.