O Marisquiño 2019: sigue el festival de la cultura y deporte urbanos en Playz

¿Te llama el skate, el bmx, el 3X3, el break dance, el street art y todo lo que tenga que ver con la cultura urbana? Pues tu cita este fin de semana es con Playz. ¡Vive O marisquiño 2019 con nosotros y disfrutálo a tope!

O Marisquiño celebra su 19 edición cargado de novedades y desde playz no estamos dispuestos a perdernos nada. Los próximos 9,10 y 11 de agosto nos trasladamos a Vigo para conocer de cerca la élite del deporte y la cultura urbana nacional e internacional.

Desde el Instagram de Playz podrás vivir el festival como si estuvieses allí. Entrevistas exclusivas con los riders, competiciones en directo, el ambiente a través de nuestros stories, tutoriales con los mejores trucos y muchas más sorpresas.

Tras 19 años celebrándose, el festival sigue reuniendo grandes nombres dentro de los deportes extremos como: Danny León, Bienvenido Aguado, Andrea Benitez, Sergio Layos, Courage Adams, Ángelo Carp o Teresa Fernández. A nivel internacional, destacan los riders norteamericanos Nicholi Rogatkin (Dirt Jump) y Corey Martínez (BMX) o el reciente campeón español de Football Freestyle, Anto Sanz. Otra de las grandes modalidades del festival, el Basket 3x3, traerá nombres como Nacho Martín o Alex Llorca.

O Marisquiño 2019: Lo que no te puedes perder World Cup Skateboarding en Skate, el FMB World Tour Gold Event en MTB Dirt Jump y MTB Downtown en descenso, Street Battle en Break Dance y el Flatland de BMX. Además de otras novedades como el Tarp Surfing o el Finger Board. Y por supuesto arte urbano, lo mejor de la gastronomía galega y mucha,mucha música. Las novedades estrella de este serán el 'Big Jump', el 'Football Freestyle' o el 'salto Nissan', dentro de su prueba de descenso por las calles del Casco Vello. Recuerda que el lugar perfecto para enterarte de todo será nuestro Instagram. A ello hay que sumarle que tres de las disciplinas del festival (skate, BMX y Basket 3x3) serán deporte olímpico en Tokyo 2020. Convirtiéndose así O Marisquiño en una cita única para ver de cerca a los futuros campeones mundiales.