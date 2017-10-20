La serie transmedia de RTVE.es 'Si Fueras Tú', un éxito de audiencia digital y en el mercado internacional

La serie transmedia e interactiva 'Si Fueras Tú', producida por RTVE en colaboración con Atomis Media, se consolida como un éxito de audiencia y crítica. Este jueves la consultora The Wit incluyó la serie como uno de los proyectos más destacados de la temporada presentados en el MIPCOM de Cannes, el prestigioso mercado internacional de formatos audiovisuales. “Un proyecto interactivo sin precedentes”, decía de la serie juvenil.

Pero la buena acogida de la serie de Playz, la plataforma de contenidos digitales de RTVE que se presentará oficialmente el próximo día 30, se está reflejando sobre todo en sus buenos datos de audiencia. A falta de dos capítulos y de la tv movie final que se montará a partir del contenido de los ocho capítulos grabados, la serie dirigida por Joaquín Llamas y protagonizada por María Pedraza y Óscar Casas suma un millón y medio de reproducciones de los capítulos completos.

María Pedraza y Oscar Casas, protagonistas de la serie transmedia de RTVE.esrtve

Todos los vídeos relacionados con la serie acumulan más de 2 millones de visualizaciones en todas las plataformas (RTVE.es, YouTube y Facebook), lo que hace que, desde el 11 de septiembre, día de su lanzamiento, la serie 'Si fueras tú' se posicione como el quinto programa más visto en RTVE.es en volumen de reproducciones, más de 687.000 visitantes únicos han visitado contenidos de la serie en RTVE.es.

El universo transmedia de la serie, que incluye emisiones en directo desde la cuenta de Facebook, votaciones en Facebook e Instagram y vídeos de los personajes en las diferentes redes sociales, ha congregado también a decenas de miles de seguidores.

El lunes 23 de octubre a las 21.00 se estrena el capítulo 7 en playz.es/sifuerastu. Tras decidir la audiencia que Alba no tome la pastilla que Rafa le ofreció de camino a la fiesta de Halloween en casa de Nerea, veremos esa fiesta, en la que 15 fans tuvieron la oportunidad de participar como extras. Una fiesta en la que Alba seguirá intentando averiguar qué ocurrió a Cris y ocurrirán cosas que lo cambiarán.

Un grupo de fans actuó como figurantes en el rodaje del séptimo capítulortve

Tras subir el capítulo a la web y emitirlo en directo por web y Facebook, Alba estará en directo para comentar con los seguidores el dilema al que se enfrentará esta semana. A continuación, habrá un programa en directo con los protagonistas de la serie y un grupo de fans en el que hablarán de la ficción, de la participación de los fans y de lo que nos espera en el siguiente capítulo, el último.

'Si fueras tú', adaptación de una serie neozelandesa que logró un Emmy, es la primera serie transmedia interactiva que se produce en España. Se trata de un proyecto innovador, producido por RTVE en colaboración con Atomis Media, que permite la interacción del usuario con los personajes, ya que cada semana el público decide el curso de la trama. María Pedraza encabeza el reparto junto a Óscar Casas, Adriá Collado, Ingrid Rubio y Ruth Díaz, entre otros. Los guiones han sido adaptados por Javier Olivares, Anaïs Schaaff y Javier Pascual. La dirección es de Joaquín Llamas y la compleja e innovadora estrategia interactiva corre a cargo de RTVE Digital.