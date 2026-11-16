Els sindicats policials denuncien la manca d'efectius després del tiroteig a un agent
- Asseguren que cada dia hi ha 300 telefonades que no poden ser ateses
- Diuen que faria falta duplicar la plantilla actual per cobrir la població
Els sindicats policials denuncien la manca d'efectius humans i materials a la Policia Local de Palma. Diuen que cada dia hi ha 300 telefonades que no poden ser ateses. La denúncia es fa hores després de viure's un greu episodi al barri del Camp Redó.
Manca de personal
Un agent va ser tirotejat a la cama durant una operació a la zona coneguda com Corea dissabte al vespre. El funcionari es recupera ara de les ferides, però els sindicats apunten que el que ha passat és conseqüència de la manca d'efectius i mitjans al cos. Diuen que faria falta duplicar la plantilla de policies locals per cobrir la població actual.
Els sindicats policials denuncien que el succeït aquest cap de setmana no és un cas aïllat: es veuen obligats a atendre una situació d'inseguretat en un barri com Corea amb manca de personal. Denuncien que a Palma hi ha 800 agents locals, la meitat dels que hi hauria d'haver per població i, a més, mal planificats.
300 cridades a la Policia Local de Palma queden cada dia sense atendre. A més de personal, els sindicats reclamen més recursos.
I, en mig de l'enfrontament, un home de 53 anys va treure l'arma oficial a un policia i li va disparar dos tirs a una cama. La víctima és fora de perill i l'agressor passarà demà a disposició judicial.
L'Ajuntament ha rebutjat fer declaracions mentres el succeït estigui sota investigació. Mentre, els agents insisteixen que es prioritzi la seguretat dels que han de garantir la nostra seguretat.