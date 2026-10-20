La alfombra roja ya está desplegada para el comienzo de Abycine

La alfombra roja y las salas de proyección ya están listas para el comienzo de una nueva edición de Abycine, el Festival Internacional de Cine de Albacete, un referente como trampolín del talento emergente dentro del mercado audiovisual. Este martes comienza su 28º edición con las primeras proyecciones de cortos y reuniones de profesionales del sector audiovisual. En total, más de cien proyecciones previstas. Directores como Carla Simón, Isaki Lacuesta, incluso los Javis han traído aquí sus primeras películas y la vocación del festival sigue siendo apoyarlos. "Viene con su ópera prima y necesitan festivales que le den ese mimo e impulso a esas carreras y los directores siempre agradecen esos primeros apoyos", señala su director, José Manuel Zamora.

El cine español vive un buen momento y el festival es espejo de ello. La oferta es muy amplia, con un tejido productivo robusto, mejor formación y respaldo institucional. José Manuel Zamora apunta que "la gente está volviendo a las salas de una manera importante y está consumiendo más películas que nunca".

Premio José Luis Cuerda El actor cántabro Antonio Resines es el galardonado con el primer Premio José Luis Cuerda de Abycine, un reconocimiento que el Festival incorpora este año como reivindicación del legado del cineasta albaceteño y su aportación a la comedia española. Este galardón nace con la voluntad de reconocer la trayectoria, valores o trabajo de profesionales o iniciativas en el panorama cinematográfico que concuerden con los valores de la obra de Cuerda en su impulso a la creatividad, reivindicación histórica o su concordancia y relación con el universo del director. Resines es uno de los protagonistas de 'Amanece, que no es poco', la película rodada en diferentes localidades de la provincia de Albacete.

Abicynitos y Mi Primer Abycine Un año más van a tener lugar pases matinales de cortometrajes infantiles internacionales adaptados para niños de 5 a 12 años dentro de Abycinitos, el programa educativo y de alfabetización audiovisual impulsado por el Festival en colaboración con el Servicio de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete. También mi primer Abycine, enfocado a jóvenes de 12 a 18 años con ases especiales, encuentros con directores y talleres didácticos.