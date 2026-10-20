La alfombra roja ya está desplegada para el comienzo de Abycine
- Este martes se inicia la 28º edición del Festival Internacional de Cine de Albacete
- Diez días por delante de películas, cineastas y profesionales del sector
La alfombra roja y las salas de proyección ya están listas para el comienzo de una nueva edición de Abycine, el Festival Internacional de Cine de Albacete, un referente como trampolín del talento emergente dentro del mercado audiovisual. Este martes comienza su 28º edición con las primeras proyecciones de cortos y reuniones de profesionales del sector audiovisual. En total, más de cien proyecciones previstas. Directores como Carla Simón, Isaki Lacuesta, incluso los Javis han traído aquí sus primeras películas y la vocación del festival sigue siendo apoyarlos. "Viene con su ópera prima y necesitan festivales que le den ese mimo e impulso a esas carreras y los directores siempre agradecen esos primeros apoyos", señala su director, José Manuel Zamora.
El cine español vive un buen momento y el festival es espejo de ello. La oferta es muy amplia, con un tejido productivo robusto, mejor formación y respaldo institucional. José Manuel Zamora apunta que "la gente está volviendo a las salas de una manera importante y está consumiendo más películas que nunca".
Premio José Luis Cuerda
El actor cántabro Antonio Resines es el galardonado con el primer Premio José Luis Cuerda de Abycine, un reconocimiento que el Festival incorpora este año como reivindicación del legado del cineasta albaceteño y su aportación a la comedia española. Este galardón nace con la voluntad de reconocer la trayectoria, valores o trabajo de profesionales o iniciativas en el panorama cinematográfico que concuerden con los valores de la obra de Cuerda en su impulso a la creatividad, reivindicación histórica o su concordancia y relación con el universo del director. Resines es uno de los protagonistas de 'Amanece, que no es poco', la película rodada en diferentes localidades de la provincia de Albacete.
Abicynitos y Mi Primer Abycine
Un año más van a tener lugar pases matinales de cortometrajes infantiles internacionales adaptados para niños de 5 a 12 años dentro de Abycinitos, el programa educativo y de alfabetización audiovisual impulsado por el Festival en colaboración con el Servicio de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete. También mi primer Abycine, enfocado a jóvenes de 12 a 18 años con ases especiales, encuentros con directores y talleres didácticos.
Abycine y RTVE
Por segundo año consecutivo, Abycine y Radiotelevisión Española han anunciado los cinco proyectos seleccionados para competir por el II Premio Talento RTVE Abycine al Mejor Proyecto de Cortometraje, una iniciativa que cuenta con una dotación de 15.000 euros para impulsar la producción audiovisual y apoyar a nuevos talentos del cine español.
Los proyectos finalistas son 'Siameses', de Teo Guillem; 'Mal de güeyu', de Marta González Gallego; 'Avestruz', de Pablo Bartolomé; 'Catari', de Javier Morales Prados; y 'Yo la veo guapa', de Alejandro González Mañoso y Gabriela Sellanes Fagini, según han informado los organizadores del festival. Cinco miradas diferentes sobre el cine contemporáneo Los proyectos seleccionados abarcan géneros como la comedia, el terror, el drama y la ciencia ficción, con propuestas que exploran las relacioneshumanas, los cuidados, la identidad, las tradiciones y los desafíos sociales y medioambientales. Las cinco propuestas participarán en la Zona Corto Pro de Abycine Lanza, el mercado audiovisual independiente del Festival.
Del 20 al 29 de octubre habrá un centenar de proyecciones y experiencias gastronómicas, con la previsión de superar los 30.000 espectadores de 2025.