El exjuez Sáenz de Tejada desmiente a la magistrada Biedma tras asegurar que la persiguió en coche

El ex juez Luis José Sáenz de Tejada ha aportado un vídeo a la Audiencia Nacional para alegar que él no siguió a la jueza Beatriz Biedma en el aeropuerto de Badajoz después de declarar en la Audiencia Nacional el pasado 8 de octubre.

Según la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el 8 de octubre, al volver a Badajoz el exmagistrado la siguió en "paralelo" por la autovía. Hechos que denunció a la semana siguiente y aseguraba que ella no lo había podido ver, pero sí su hija. Ahora, Sáenz de Tejada aporta videos geolocalizados para desmentir a la jueza.

Sáenz de Tejada ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito de alegaciones que cuenta con "la existencia de tres testigos y la geolocalización oportuna" para "demostrar la falsedad de la nueva denuncia".

Para ello, el exmagistrado asegura que en el momento de los hechos se encontraba en un pueblo de Guadalajara con su hermana, su cuñado y su sobrina, a más de 400 kilómetros de Badajoz y durante la tarde de es 8 de octubre él se grabó varios vídeos que demostrarían su coartada.

"Comencé el video a las 17:46 horas del día 8 de octubre de 2026, teniendo el video una duración de 23:36 minutos. Por tanto, termine de grabar dicho video pasadas las 18 horas del dia 8 de octubre de 2026", argumenta el exmagistrado, enemistado con Biedma desde hace años. "Todos mis dispositivos móviles y ordenador portátil pueden ser geolocalizados en dicho lugar el día 8 de octubre de 2026", añade Sáenz de Tejada.

Cabe señalar que Pedraz imputó al exjuez como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, por presuntamente haber realizado actuaciones para intimidar a la magistrada que investigó al hermano del presidente del Gobierno.

Accedía así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso de Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama investigada en el caso Leire Díez. Ahora, Sáenz de Tejada solicita que se tengan en cuenta sus argumentaciones tras la denuncia recibida.