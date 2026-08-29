Muere Carlos Espinosa de los Monteros, expresidente de Iberia y primer alto comisionado para la Marca España
- El padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros también fue consejero de Inditex y de Acciona
- Presidió el Círculo de Empresarios y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, entre 1991 y 1996
El empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros y quien llegó a desempeñarse como alto comisionado para la Marca España, ha fallecido este sábado a los 82 años de edad.
Nacido el 18 de marzo de 1944 en Madrid, Espinosa de los Monteros, IV marqués de Valtierra, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE.
Ocupó, entre otras, la presidencia de Iberia y Aviaco (1982-1985), de Mercedes Benz España y de DaimlerChrysler España Holding. También fue consejero de Inditex desde 1997 y de Acciona y presidente no ejecutivo de la Mutua Fraternidad Muprespa.
Además, fue presidente del Círculo de Empresarios y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), entre 1991 y 1996.
Desde julio de 2012 y hasta 2018, fue alto comisionado de la Marca España, donde planificaba y dirigía las iniciativas para mejorar la imagen de España en el exterior.
Fue distinguido con el premio Dirigente del año de la revista Dirigentes en 1990 y con el premio a la excelencia en los negocios de la revista Dinero en 1995. En 2011 fue uno de los galardonados con uno de los premios Españoles Ejemplares 2011 concedidos por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).
Asimismo, fue galardonado con la Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca en 2015 y con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2018.
Empresarios y políticos despiden a Espinosa de los Monteros
La plataforma de debate y centro de pensamiento Atenea, creada por su hijo Iván, ha alabado a Espinosa de los Monteros como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él".
Varios de los que fueran compañeros de partido de Iván Espinosa de los Monteros han trasladado su pésame en la red social X, como el diputado Javier Ortega Smith: "Sin duda fue un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional, siempre al servicio de España. Rezaremos por él, aunque estoy seguro de que ya estará en el Cielo. Un fuerte abrazo a toda la familia", ha escrito.
El exdiputado Víctor Sánchez del Real ha enviado un "enorme abrazo" a Iván Espinosa de los Monteros y a toda su familia porque "ha fallecido un caballero en toda la extensión de la palabra. Mis oraciones".
Del mundo de la política también se han pronunciado varios dirigentes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien tuvo "muy buena relación y gran respeto a don Carlos, personalidad brillante en España en todos los aspectos".
Iberia también ha lamentado el fallecimiento del que fuera su presidente: "Nunca olvidaremos su contribución a la historia de Iberia y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos", ha señalado la aerolínea.
También Andrés Rodríguez, presidente, editor y director de Forbes España y fundador del grupo de comunicación SpainMedia, ha dado su adiós al empresario, "un hombre clave en la historia de Mercedes, Iberia e Inditex entre otros".
Igualmente, el presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido, ha considerado que "el fallecimiento de Carlos Espinosa de los Monteros es una muy triste noticia. Brillante, comprometido y patriota. Una referencia para muchos empresarios".