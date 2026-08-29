Muere Carlos Espinosa de los Monteros, expresidente de Iberia y primer alto comisionado para la Marca España

El empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros y quien llegó a desempeñarse como alto comisionado para la Marca España, ha fallecido este sábado a los 82 años de edad.

Nacido el 18 de marzo de 1944 en Madrid, Espinosa de los Monteros, IV marqués de Valtierra, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE.

Ocupó, entre otras, la presidencia de Iberia y Aviaco (1982-1985), de Mercedes Benz España y de DaimlerChrysler España Holding. También fue consejero de Inditex desde 1997 y de Acciona y presidente no ejecutivo de la Mutua Fraternidad Muprespa.

Además, fue presidente del Círculo de Empresarios y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), entre 1991 y 1996.

Desde julio de 2012 y hasta 2018, fue alto comisionado de la Marca España, donde planificaba y dirigía las iniciativas para mejorar la imagen de España en el exterior.

21.47 min Marca España - Carlos Espinosa de los Monteros: "Marca España es un sueño hecho realidad, que no ha hecho nada más que empezar"

Fue distinguido con el premio Dirigente del año de la revista Dirigentes en 1990 y con el premio a la excelencia en los negocios de la revista Dinero en 1995. En 2011 fue uno de los galardonados con uno de los premios Españoles Ejemplares 2011 concedidos por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).

Asimismo, fue galardonado con la Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca en 2015 y con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2018.