El expresentador y actor estadounidense Bob Barker, conocido de forma internacional por el programa de televisión 'The Price Is Right' (El precio justo) ha muerto este sábado a los 99 años por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, según su portavoz, Roger Neal. El también activista por los derechos de los animales fue capaz de remontar el mal momento del famoso concurso de televisión, creado en los años 50.

"Con profunda tristeza anunciamos que el mejor MC del mundo que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado", ha señalado Neal en un comunicado. El matutino 'NBC' ha asegurado que cuando los productores contrataron a Barker para presentar 'The Price Is Right', en 1972, "se llevaron el premio gordo".

El programa de juegos se había desvanecido significativamente de sus días de gloria a finales de los años 50 y había sido criticado por dos cadenas antes de llegar a CBS. Pero en Barker, el programa encontró su voz y continuó transmitiéndose una década y media después de su retiro, añade.