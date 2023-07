Las fuertes tormentas, que han causado destrozos en el norte, han ido desapareciendo y darán paso a una nueva ola de calor sahariano que durante el fin de semana hará que suban las temperaturas en la mayor parte del país hasta llegar a los 44 grados en zonas del valle del Guadalquivir, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, José Luis Camacho, ha avisado de que este fin de semana será de "calor veraniego importante" que incluso podrá acentuarse los primeros días de la semana que viene.

A partir de este sábado predominará la estabilidad atmosférica, pero no se descarta alguna tormenta en el tercio este peninsular y presencia de calima. En Galicia aumentará la nubosidad por la tarde, con lluvias y chubascos que se extenderán al área cantábrica a lo largo del fin de semana.

Los termómetros subirán en la mitad este y en el extremo sur de la Península y en Baleares, y de forma generalizada el domingo, cuando se superarán los 35º C en amplias zonas del centro y la mitad sur peninsular, en el valle del Ebro y Mallorca y es probable que alcancen los 40º C en el valle del Guadalquivir.

Las provincias de Córdoba, Jaén, Teruel, Zaragoza e Islas Baleares están este sábado en aviso amarillo por altas temperaturas, según ha informado la AEMET. Además, este sábado estará en aviso amarillo la provincia gallega de La Coruña debido a los fenómenos costeros.

El viento de componente oeste soplará en la vertiente atlántica y en el Estrecho, y de componente este en el área mediterránea. En Canarias soplarán vientos alisios, con intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna lluvia débil en las de mayor relieve.

Las temperaturas seguirán muy elevadas la próxima semana

El portavoz ha adelantado que durante la semana del 10 al 16 se espera un periodo estable, con temperaturas muy elevadas y con predominio de los cielos despejados en casi todo el país.

En el norte de Galicia y área cantábrica se esperan cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas y con probables precipitaciones, débiles y dispersas.

Habrá intervalos de nubes de evolución diurna en zonas de interior del tercio este peninsular, sin descartar que originen algún chubasco o tormenta ocasional en Pirineos e Ibérica oriental, y calima en la mitad suroriental.

Las temperaturas seguirán subiendo el lunes en toda España y el martes en el área mediterránea. Sin embargo, la Aemet indica que existe una alta incertidumbre sobre la evolución posterior, aunque es probable que se mantengan en valores muy elevados.

En concreto, superarán los 35 º C en el interior de la mitad sur, centro, medio Ebro y Mallorca, y los 40º C en zonas extensas del valle del Guadalquivir y del interior del cuadrante suroeste, sin descender de 20º C en estas zonas.

En Canarias se esperan cielos poco nubosos o despejados y temperaturas también en ascenso generalizado y notable, de manera que es probable que se superen los 35º C en medianías, sin descartar que localmente se alcancen los 40º C en las islas orientales.