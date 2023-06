Javi Rey (Bruselas, 1982) ya nos sorprendió con su excepcional adaptación de la novela Interperie, de Jesús Carrasco, con la que fue nominado a los Premios Eisner de 2019. Y ahora nos vuelve a maravillar con la adaptación de un clásico del dramaturgo noruego Henrik Ibsen (1828-1906): Un enemigo del pueblo (Planeta Cómic), una sorprendente reflexión sobre la democracia que, a pesar de estar escrita hace 140 años, sigue plenamente de actualidad.

Un proyecto largamente acariciado, como nos confiesa Javi: "Fue hace mucho tiempo. 2010, creo. Ya entonces tenía claro que quería escribir mir propias historias, pero no tenía las tablas ni la confianza necesarias, de manera que se me ocurrió que adaptar textos sería una buena manera de aprender. Partir de un texto sólido y bien construido, en el que otra persona ha colocado las piezas de una manera y por unos motivos concretos, y ponerse a despiezarlo y entender cómo lo ha hecho, remangarse para ver cómo explicas esa misma historia con las herramientas del tebeo (qué explico con texto, qué explico con imágenes, cómo gestiono la elipsis y los diálogos) es una gran escuela. Entonces, busqué textos libres de derechos y descubrí el libreto de Un enemigo del pueblo y me estalló la cabeza: un texto del siglo XIX, pero que resuena tanto en el siglo XXI".

"Pero esto fue en 2010 -continúa-, mi carrera fue, por otro lado, y no tuve tiempo. Además, este mismo ejercicio de adaptación pude hacerlo en 2016 con Intemperie. Por lo que, al final, el texto de Ibsen lo adapté en 2020".

De los diálogos teatrales a las viñetas La obra teatral de Ibsen cuenta la historia del doctor Thomas Stockmann y su hermano Peter, alcalde fanfarrón y populista. Ambos fundan un balneario cuyo éxito garantiza la prosperidad de su pequeña isla. Sin embargo, Thomas, que no aprueba la gestión de su hermano, se aparta del proyecto, limitándose a ejercer como médico de los turistas. Hasta que descubre que las aguas termales están contaminadas, lo que le obliga a enfrentarse a su hermano, que cuenta con el respaldo de los poderes financieros y políticos de la isla, además de la dócil mayoría de los habitantes, que no quieren perder su gallina de los huevos de oro. Javi nos cuenta cómo fue la adaptación de la obra teatral: "Trabajé durante varios años (quizá cuatro) en paralelo a otros proyectos como dibujante, lo cual me permitió hacerlo con calma y avanzando poco a poco para entender bien el texto y las intenciones de Ibsen, encontrar mi enfoque de la adaptación, conocer bien a los personajes y sus motivaciones... Fue un reto. Un texto teatral se basa en lo que se dice y el cómic se basa en la imagen (o más bien, en la relación entre lo que se lee en los diálogos o voz en off y la imagen que los acompaña), por lo que sudé de lo lindo". Página de 'Un enemigo del pueblo' "Tuve que diseccionar un argumento basado en conversaciones en un salón dentro de una casa y darle ritmo con cambios de espacio -añade el dibujante-. Entonces aparecieron todas las localizaciones: el pueblo, la casa de los Stockmann, la redacción del diario, el Ayuntamiento, etc. Fue divertido crear un micro universo con su estética propia". "También tuve que reescribir muchos diálogos para poder adaptarlos al nuevo ritmo que había surgido -continúa-. Otro capítulo aparte, los diálogos: creo que con Intemperie gané tablas en tanto que narrador con imágenes, y en Un enemigo tuve que esforzarme y prestar mucha atención en cómo se escriben los diálogos. En este sentido, mirar con lupa los diálogos de Ibsen fue muy interesante". Página de 'Un enemigo del pueblo'

¿Es la Democracia el peor de los males? Como nos recuerda Javi, Winston Churchill aseguraba que: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”. Y la obra de Ibsen también puede leerse como una crítica a este sistema. Preguntamos a Javi como ve ese análisis que hizo Ibsen hace 140 años: "Los grandes textos clásicos son artefactos generadores de sentidos. Y estos sentidos cambian en función de cada época porque los lectores cambiamos". "Seguramente, la lectura que hagan de El enemigo del pueblo dentro de 30 años tendrá matices diferentes a los nuestros -añade-. La disección que Ibsen hace del sistema democrático de la Noruega del siglo XIX nos hace reflexionar sobre nuestro propio sistema, pero desde la mirada de un ciudadano del siglo XXI que vive en el contexto y con los problemas del siglo XXI. Eso fue lo que me sucedió a mí al leer el libreto de la obra de teatro, y eso es lo que yo pretendí generar en el lector al adaptarlo". "Más allá de lo que yo crea o piense, lo importante es que cada lector lea y extraiga su propia reflexión" -concluye el dibujante-. Página de 'Un enemigo del pueblo'

"Una prensa libre estimula el espíritu crítico" La obra de Ibsen también habla sobre el papel de la prensa en nuestra sociedad. "Una prensa libre estimula el espíritu crítico, motivo por el cual Ibsen es muy crítico con ella -asegura Javi-. Es un elemento fundamental de todo sistema democrático. Nuevamente, mi análisis sobre la situación actual de la prensa no tiene mucha importancia, creo. Lo importante es que cada uno reflexione sobre su relación con la prensa que consume y sobre la actitud de esos medios en relación con el poder". Además, la obra de teatro de Ibsen se adelantó a otros temas actuales como la defensa del medio ambiente. "Personalmente, me gusta mucho el momento justo antes de que el doctor salga a la tarima e intente dar su discurso. Vemos a la gente del pueblo hablando entre ellos y, de sus diálogos, deducimos que el pescado está vendido, que ya han tomado una decisión sobre quién ha dicho la verdad o, mejor dicho, sobre cuál es la verdad que les interesa aceptar. Esa escena anticipa muchas cosas que vivimos a diario". En el cómic aparecen varios rebaños de ovejas. Por eso preguntamos a Javi si tenemos que hacer el esfuerzo individual de pensar y reflexionar y si cree que eso se ha complicado con las redes sociales: "No creo que haya que alienarse... Y creo que es importante diferenciar entre mayoría, masa, horda. Creo que esto no va de aislarse del grupo, sino luchar contra la manipulación pero alimentar la comunidad. No va de individualismo". "En cuanto a las redes sociales, son una herramienta, o más bien, un producto. Es la responsabilidad de cada uno tener claro qué está consumiendo..." -añade el dibujante". Página de 'Un enemigo del pueblo'

Una historia atemporal y universal En el cómic Javi Rey da mucha importancia a la familia y a los niños. Le preguntamos si esas nuevas generaciones son nuestra esperanza de futuro: "He tenido el feedback de lectores en ambos sentidos. Unos me decían que era una historia deprimente y otros que les gustaba que era esperanzadora. Yo me limité a mostrar la disección que Ibsen hace y, quizás, al final (y en algunos momentos del relato) a enfatizar una idea que encontramos susurrada en el texto original: la de la educación como pieza indispensable del engranaje democrático". A pesar de que la historia nos parezca tan actual, Javi ha querido acercarla más a nuestro presente: "La historia original transcurre en un pueblo noruego del siglo XIX, pero me preocupaba que, si me ceñía a esta época y su estética, diera la impresión de ser un cómic histórico que hablaba de una época concreta y sus problemas. Mi intención era potenciar el aspecto atemporal y universal de esta historia, de manera que decidí ubicarla en un lugar y una época indeterminados". "En mi adaptación -añade-, el pueblo podría recordar a cualquier pueblo escandinavo, pero la tecnología y las ropas de sus habitantes intentan recrear una especie de años 30, 40 o 50 de un siglo XX de estética norteamericana. No es una época ni un lugar concretos, lo cual, pienso, ayuda a generar este aire de universalidad". Página de 'Un enemigo del pueblo'