Así es 'Patti y la furia de Poseidón': aventura en la era de los dioses y héroes griegos

Patti y la furia de Poseidón es la película de animación que ha batido el récord de taquilla en Francia para una película independiente. El 12 de mayo se estrena en España para llevar a las pantallas las aventuras de la pequeña ratona Patti, embarcada en una increíble aventura dentro del mundo de la mitología griega.

Dirigida por David Alaux, Patti y La Furia de Poseidón está producida por los responsables de Terra Willy y La Panda de la Selva. En la antigua Grecia, Patti, una joven ratoncita superinteligente y muy aventurera vive con su colega, el gato Sam en la ciudad del héroe Jasón, que ahora es un anciano, se ve amenazada por el mismísimo Poseidón así que su búsqueda los llevará a ella y a sus compañeros a enfrentarse a las criaturas más extrañas y peligrosas de esa época de la mitología.

Zeus y los dioses de los Olímpo en 'Patti y la aventura de Poseidón'. Notorius Pictures

“Hace miles de años que la mitología griega fascina a todo tipo de gente y a todas las generaciones. Su influencia sigue viva en el imaginario de niños, adolescentes y adultos. A esto debo añadir películas como Jasón y los Argonautas ,de Don Chaffey (1963), o Furia de titanes, de Desmond Davis (1981), cuyos efectos especiales, de Ray Harryhausen, me llevaron al mundo de la animación”, explica el director en una nota de la distribuidora. “Es la combinación de todos estos elementos lo que me ha empujado a desarrollar un proyecto que continúe el linaje de esos directores que tanto me han inspirado”.

Desde Zeus, Poseidón o Hera, pasando por Jasón y sus fieles argonautas, o los temibles cíclopes, la película parte de la tradición mitológica para incluir a los animales que se lanzan a salvar a la ciudad de su destino. Cuando los habitantes de la ciudad erigen una estatua en honor a Zeus, su hermano Poseidón exige una igual o destruirá la ciudad con una ola gigante. El ya anciano Jasón parte con los argonautas para encontrar un tridente de oro, pero el verdadero futuro de la ciudad está en manos de la intrépida Patti.

Los cíclopes son los antagonistas de Patti. Notorius Pictures

“La aventura y el viaje personal de la pequeña Patti son la verdadera alma de la historia. Patti es muy inteligente pero su padre adoptivo la ha sobreprotegido desde muy pequeña. Así que Patti creció convencida de que jamás podría aspirar a un destino similar al de Jasón, su mayor ícono de todos los tiempos”, explica en director. “Su vida está muy bien estructurada pero el repentino ultimátum de Poseidón que amenaza la ciudad con la destrucción, le obliga a replantearse su estatus de ratoncita "insignificante" y convertirse en una auténtica heroína”.