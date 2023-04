Antonio Hitos usa las leyes de la termodinámica para hablar del final de la juventud en 'Ruido'

Con sus dos sorprendentes primeras novelas gráficas, Inercia (Salamandra Graphic, 2014) y Materia (Astiberri, 2016), Antonio Hitos (Huelva, 1985) se convirtió en una de las voces más revolucionarias del cómic actual, además de conseguir varios premios importantes (como el FNAC-Salamandra Graphic) y ser nominado al Cómic Barcelona a mejor obra nacional. Después de casi siete años regresa con una nueva obra: Ruido (Astiberri), en la que usa las leyes de la termodinámica para hablar del final de la juventud.

Y par empezar le preguntamos de donde surge la idea para Ruido: "Surge de muchos sitios al mismo tiempo, pero diría que la verdadera génesis está en un ensayo del astrofísico Lawrence M. Krauss sobre el vacío y el origen del Universo que leí hace unos diez años y me causó gran impacto. Esta idea de la nada cósmica tiene por supuesto mucha fuerza como metáfora, pero el reto era encontrar una forma de articularla orgánicamente en la narración del cómic. Los personajes me fueron surgiendo espontáneamente, y poco a poco todo se fue ordenando en mi cabeza. El título lo tuve casi desde el principio, y hace alusión al entorno del propio cómic, pero sobre todo está ahí para contradecir la escena final".

Un cómic que se divide en tres actos capítulos articulados en torno a las leyes de la termodinámica: "Las uso porque son un resumen muy esencial de cómo se comporta gran parte del mundo físico. Me parecía que, por un lado, eran un complemento fantástico al tema de fondo, que es el vacío, y además, por otro lado, me proporcionaban la excusa perfecta para esa estructura en tres bloques que tan bien funciona".

Pero... ¿Cómo es ese protagonista y por qué se desplaza en monopatín, como otros de los personajes de Antonio? "Es un arquetipo, más que un personaje con singularidades y matices, que sirve como eje conductor de todo lo que pasa de fondo. El monopatín ocupó un espacio muy central en mis años de juventud, y es un hábito que te enseña a mirar la ciudad en una clave muy particular. Y me encanta dibujar personajes patinando, se da a una plasticidad estupenda ".

Preguntamos a Antonio Hitos si ese protagonista, que parece estar huyendo siempre hacia adelante, es una metáfora de la situación actual de los jóvenes: "Diría que en este caso la huida no es tanto una metáfora de la situación actual de los jóvenes, sino de la propia juventud que se nos va sin darnos cuenta . En cualquier caso, si me preguntas por la esperanza en el futuro, estoy siempre en una tensión entre el pesimismo y mi resistencia al cinismo. Aunque me cuesta mucho mirar al estado del mundo e imaginar que podremos darnos las soluciones a los grandes problemas, caer en la inacción desde luego no resuelve nada".

Un grafismo más depurado

Otra de las novedades de este cómic es que Antonio Hitos depura mucho más su grafismo y prescinde de los colores chillones de anteriores obras. "Pienso que es una progresión constante en mi trabajo -nos comenta-, en la que conscientemente voy intentando desprenderme de accesorios en búsqueda de una mayor economía de recursos. Algunos de mis mayores referentes están en las tiras de prensa clásica estadounidense, donde la sencillez del dibujo hace muy visibles los mecanismos propios de los cómics. Hay también una abstracción que surge de la sencillez y que amplía mucho el potencial narrativo de los cómics".

Como de costumbre, sus páginas están llenas de Grafittis. "Los graffitis son una textura del paisaje urbano y a mí personalmente me gustan mucho -nos confiesa-. Y me gustan más cuando se sienten como graffitis, no tanto como murales virtuosos o adornos. Prefiero el graffiti disruptivo e inapropiado, y me encanta la trama que se genera en la acumulación de tags, pegatinas y demás. Esa masa caótica que se hace invisible y se mimetiza con la ciudad, a mí casi siempre me invita a detenerme".

Página de 'Ruido', de Antonio Hitos

También nos encantan sus onomatopeyas, que tienen una personalidad propia. Le preguntamos si tienen algo que ver con esos graffitis. "No sé si tienen que ver con los graffitis, pero tienen que ver con el dibujo. La onomatopeya, que es la representación de un sonido que realmente no ocupa espacio, en el cómic se presenta con el mismo cuerpo que el resto de elementos. Esta particularidad del lenguaje es fascinante para mí, y creo que debe ser aprovechada".

Después de esta fascinante obra, que destaca por su ritmo frenético, su bellísimo acabado y sus acertadas digresiones sobre la juventud actual y sobre nuestro papel en el universo, estamos deseando volver a leer nuevas obras de Antonio. Por eso le preguntamos si tendremos que esperar otros siete años para poder hacerlo: "¡Espero que no! Estoy ya escribiendo un tebeo nuevo, y ojalá pueda resolverlo con más agilidad".