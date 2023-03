En Hamnet, la escritora Maggie O'Farrell (Coleraine, Ulster, 1972) alumbró una rendija en sombras de la historia asomándose a la desconocida vida familiar de William Shakespeare y al duelo por la muerte de su hijo de once años (una variación del nombre Hamlet que inspiraría la obra teatral).

Con las escasas piezas fidedignas que tenía en su mano, O'Farrell armó un mapa emocional y originalísimo convertido en bestseller internacional súbito en 2021, sumado a una cascada de reconocimientos como el Women’s Prize for Fiction y el National Book Critics Circle Award.

"La verdad es que no leo las críticas. Prefiero no ser consciente para mi siguiente libro porque cada novela debe surgir de una pregunta interior, pero el éxito de Hamnet fue lo menos raro que ocurrió en mitad de una pandemia", asegura la autora entre risas restando importancia a la gloria de su anterior criatura casi transformada en obra de culto.

En su nuevo libro, El retrato de casada (Libros del Asteroide), Maggie O'Farrell se distancia y se aproxima de modo muy consciente de Hamnet.

Sitúa la acción en la Italia del Renacimiento del siglo XVI en un mundo opulento de intrigas políticas, pero tira de nuevo del hilo de la ficción para rellenar los huecos de un episodio histórico que orbita entorno a un personaje desconocido: Lucrecia di Cosimo, duquesa de Ferrara, obligada a casarse con tan solo quince años con el noble Alfonso II tras el fallecimiento de su hermana.

"Lo que me interesa realmente es la historia detrás de la historia y dar voz a los personajes olvidados, ya sea el hijo de Shakespeare o una niña de la que apenas había información", señala O'Farrell en la presentación este lunes de la novela en Madrid.

Un puzle histórico a través de la mirada de una adolescente

El poema de Robert Browning Mi última duquesa, de obligatoria lectura en los colegios británicos, explotó como un "relámpago" en la mente de la escritora tras la pista de alimento literario después del brillo de Hamnet. Desde los versos alcanzó a Lucrecia y a uno de los pocos retratos que se conservan de la joven donde asomaba con expresión "preocupada".

"La escasa documentación que se conservaba era sobre las cartas de sus poderosos padres (el duque Cosimo I de Medici y su excepcional esposa Eleonora) pero en ellas apenas se la nombraba. Solo en una referencia muy breve se decía que era muy soñadora y distraída. Me di cuenta de que no se le prestaba atención que no era querida y eso me atrapó", explica.

Portada

"Y pensé en los adolescentes porque yo soy madre de tres hijos. Las niñas que vemos en las pinturas a pesar del lujo de los trajes eran pequeñas y parece que aceptaban su destino pero probablemente detrás existían posturas como las de Lucrecia", y añade sobre la maraña de alianza matrimoniales que la astrononómica dote por su casamiento se elevó a 200 escudos de oro, el equivalente a 1'5 millones de euros.

O'Farrell nos coge de la mano con naturalidad para observar la vida cotidiana de la imaginativa duquesa en el palazzo, y acompaña la corriente de sus agudos pensamientos que maquinan cómo comportarse ante un esposo tiránico e inquietante.