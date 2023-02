'Solo un capítulo más', las reflexiones más divertidas sobre la edad de oro de las series

Andrés Palomino lleva 15 años ironizando sobre el mundo de los frikis en su webcómic Las Crónicas PSN, que luego recopila por temáticas en libros autoeditados. El último, Solo un capítulo más, está dedicado al fenómeno del momento, las series de televisión que tienen enganchadas a media humanidad. Desde clásicos modernos como Perdidos, Seinfeld o Twin Peaks, hasta las series mas actuales, como The Crown o Breaking Bad... ninguna escapa los irónicos comentarios del dibujante.

"En mis libros - nos cuenta Andrés-, recopilo temáticamente algunas de mis tiras cómicas : tiras de paternidad en el Manual para padres frikis, tiras de roleros metaleros en ¡Por Crom!... En este libro recopilo y añado contenido inédito de mi faceta más seriéfila. Me encanta ver series en las múltiples plataformas disponibles, hablar sobre ellas y esquivar spoilers, es un material muy bueno para hacer humor y hay muchas personas que se sienten identificadas con mis tribulaciones de fan de las series".



Pero... ¿Hasta qué punto cree Andrés que estamos enganchados a las series? La aparición de las plataformas de streaming y el uso masivo de las redes sociales para comentarlas ha hecho que cada día se consuman más series. Antes ya existía el fenómeno fan en series como Doctor Who o Star Trek, y series como Seinfeld, Friends o Urgencias batieron récords de audiencia millonarios. Pero a partir de Perdidos, y más adelante Juego de Tronos o Stranger Things, el fandom y el consumo compulsivo de series se ha multiplicado exponencialmente. Comentar el último capítulo de la serie de moda de turno que se estrenó ayer se ha vuelto algo generalista. Escuchas a gente en el bar, en el ascensor, la peluquería o la cola del supermercado recomendando Machos Alfa o destripándote el capítulo 3 de The Last of Us".

Página de 'Solo un capítulo más'

El cómic contiene extras inéditos Pero... ¿Qué nos vamos a encontrar en este cómic? "Aparte de las tiras cómicas con mis personajes habituales, explicando en primera persona cosas que me vienen a la cabeza mientras miro series, he incorporado al libro un par de secciones que amplían y dan contenido premium -nos comenta Andrés-. Como guionista de tele, he hecho un pequeño "diccionario seriéfilo" con algunos vocablos que se usan habitualmente en la industria y entre personas que consumen muchas series: spoiler, sitcom, running-gag, episodio botella... Muchas son anglicismos y se usan para referirse a conceptos comunes en el mundo de las series. ¡Son utilísimos para hacer postureo en una conversación seriéfila!" "También -continúa-, he resumido a mi manera algunas de las series más populares de las últimas décadas, de Mad Men a Las chicas de oro o Sense8, con datos básicos para que la persona lectora pueda valorar si vale la pena verla (o fingir haberlo hecho). Reconozco descaradamente que no he visto todas las series que resumo, pero es parte de mi encanto. ¡A veces con el tráiler de una serie ya basta para harcerse una opinión!". Curiosamente, ahora hay muchísimas series de televisión basadas en cómics y la lista aumenta cada semana. "Las series ahora mismo son mucho más populares que los cómics. Curiosamente, muchas de las producciones más exitosas de los últimos años están basadas en cómics: desde Heartstopper a Sandman, pasando por The Boys o The Umbrella Academy, Watchmen o El Vecino. ¡García!... Las productoras han encontrado un filón en el mundo del cómic, y muchas veces las personas que ven la serie se acercan al cómic a posteriori. Lo que me resulta muy cansino son las personas que han leído los cómics, los videojuegos o los libros originales antes y luego se dedican a enfadarse muy fuerte e incluso llamar al boicot contra las adaptaciones porque no son 100% exactamente como las imaginaban. Es una actitud muy nociva. Toda adaptación requiere cambios, soy muy partidario de poner distancia entre el producto original y su adaptación a serie". Página de 'Solo un capítulo más'

¿La Edad de Oro de las series? Se oye mucho eso de que vivimos la "Edad de Oro de las series", por eso preguntamos Andrés si cree que es cierto: "Desde luego, ahora se arriesga mucho más en las series que se producen a nivel de variedad de géneros: hace unas décadas era impensable que un público generalista consumiera series de fantasía o ciencia ficción masivamente, con grandes efectos especiales, y mira ahora: todo el mundo mira series de zombis, de dragones o de viajes en el tiempo como algo normal. ¡Y muchas de ellas basadas en cómics! Esto es una victoria de la cultura "friki". "Se producen muchas series, algunas de calidad y otras no tanto, pero en general el nivel es alto, al menos de lo que más triunfa, y los presupuestos son elevados porque están pensadas para un público global. No obstante, después de unos años de despilfarro y locura las plataformas de streaming se están moderando, las temporadas son más cortas y si no funciona todo lo esperado la primera temporada no tienen reparo a cancelar sus producciones. Pasa un poco como con la industria editorial, la estrategia es sacar 20 títulos y que al menos triunfe uno globalmente que compense las pérdidas de los otros. Esto muchas veces perjudica a las creadoras y creadores, tienen mucha presión para lograr el éxito viral, y eso muchas veces va en contra de una buena serie". Página de 'Solo un capítulo más'

¿Cualquiera puede escribir una serie? Andrés sabe de lo que habla porque lleva décadas trabajando como guionista en programas de la Televisió de Catalunya. Ahora la gente critíca mucho los finales de las series, como Perdidos o Juego de Tronos, por lo que le preguntamos si cree que cualquiera puede escribir una serie. "Como guionista que soy, puedo asegurar que cualquiera se siente capacitado para opinar del guión de una serie. Construir tramas a largo plazo, plantar buenos giros de guión, o idear chistes graciosos no es fácil. Estamos demasiado bien acostumbrados, porque cada año se producen decenas de series excelentes, pero en la producción de una serie confluyen muchos factores que no siempre llegan a buen puerto". "En cualquier caso -añade-, las series que triunfan suelen tener un equipo buenísimo detrás y una calidad elevadísima. Existen series para todos los públicos imaginables, formatos, temas y géneros. El problema de las personas seriéfilas es precisamente poder cribar entre las docenas de títulos y seleccionar aquellas que valen la pena. Y sí, entre la comunidad seriéfila hay mucho postureo, a ver quién ve la serie más rara, quién descubre antes la próxima comedia sueca de culto o quién averigua antes que nadie quién será ese personaje misterioso realmente. Las redes sociales son un campo de minas de spoilers". Página de 'Solo un capítulo más'

¿Cambiaría el final de Juego de Tronos? Como guionista de televisión, preguntamos a Andrés en qué serie le hubiera gustado trabajar. "¡Ojalá hubiese podido participar en el guión de Seinfeld! Larry David me parece un genio absoluto. Como profesional, también hubiese pagado por estar en una reunión de guión de Perdidos con JJ. Abrams, Lindeloff y compañía. Debieron ser reuniones realmente locas para llegar al resultado final". En cuanto a si cambiaría el final de Juego de Tronos, Andrés nos comenta: "El final de Juego de Tronos no fue perfecto, pero a mí me resultó satisfactorio. La exigencia era muy elevada y en la última temporada se notó la presión de la cadena por terminarlo ya para aprovechar el gran tirón, se nota mucho el ritmo enloquecido respecto a temporadas anteriores. Y también se nota que los guiones ya no tienen la base de la escritura de GRR Martin y tiran por su cuenta". Página de 'Solo un capítulo más'

Sus series favoritas En cuanto a sus series favoritas, Andrés Palomino nos comenta: "Fleabag me parece una serie revolucionaria y brillante, Phoebe Waller-Bridge tiene un talento increíble para construir personajes y situaciones que te hacen reír y llorar a la vez. Disfruté como un enano con la adaptación de Sandman, capta la esencia del cómic y lo adapta a los actuales tiempos. Me hace muy feliz que Neil Gaiman se haya implicado tanto en el proyecto. Me encanta el universo de Star Wars, y he disfrutado muchísimo The Mandalorian, como explota la estética western". "Del universo ampliado de Marvel en las series me quedo con Wandavision -añade-, me parece una apuesta super arriesgada de Marvel, disfruté con el cambio estético que hacía homenaje a la historia de la sitcom televisiva. Stranger Things también es un pastiche ochentero que me encanta, con referencias a los juegos de rol, Dungeons&Dragons, las pelis de Spielberg, Alien, La Cosa, disfruto como un niño y los personajes son ya como de mi familia, los adoro". "Por último, Lo que hacemos en las sombras es la serie que más me ha hecho reír en los últimos años. Me encanta el género vampírico y la serie se ríe de todos los tópicos de forma muy entrañable e hilarante, desde el juego de rol de La Mascarada a las diversas pelis y novelas clásicas y modernas, es una gozada. Mejora muchísimo la película original de Taika Waititi y Jemaine Clement". En cuanto a las que más le han decepcionado, Palomino nos comenta: "Tengo tendencia a borrar de mi mente las series que no me gustan o me decepcionan. De las últimas, la adaptación de los cómics de Junji Ito, Relatos japoneses de lo macabro, me dejó muy frío, pese a que tenía bastante hype". Portada de 'Solo un capítulo más'