En 2003 un cómic de Marvel, X-Statix (Panini), causó un enorme revuelo en todo el mundo al anunciar su intención de resucitar a la Princesa Diana de Gales y convertirla en una superheroína mutante. Un escándalo que llegó hasta el palacio de Buckingham, que condenó la idea e hizo cambiar de planes a Marvel, que desechó la idea.

Pero ese argumento tenía todo el sentido, ya que ese tebeo del guionista Peter Milligan (Hellblazer) y los artistas Michael y Laura Allred (Silver Surfer), era una crítica del culto a los famosos de la época, protagonizada por un grupo de jóvenes superhéroes que solo buscaban la fama y el dinero. Y aunque finalmente no pudieran introducir a Diana, sigue siendo uno de los cómics más alucinantes de este siglo.

20 años después, sus autores retoman el concepto en otro fantástico cómic, Los X-Celentes (Panini), en el que los supervivientes de la formación original y nuevos componentes siguen buscando la fama, pero esta vez son capaces de arriesgar la vida por un 'like'. De hecho, algunos de los personajes son superhéroes blogueros. Panini publica ambos títulos que son imprescindibles en la tebeoteca de cualquier aficionado a los cómics.

Años después, sin saber qué hacer con la serie, Marvel se la ofrecería al revolucionario guionista británico Peter Milligan, que, según confiesa en la introducción de este tomo, pensó que era una broma: "Mi respuesta fue una carcajada -confiesa en el prólogo de esta nueva edición-. Y cuando vi que iba en serio, me reí más aún y dije: "No. Nunca. Imposible"

Cuando Diana de Gales pudo ser un X-Men

Con ese punto de partida, los maravillosos dibujos de Michael Allred y los colores chillones de Laura Allred (que convirtieron al cómic en casi un icono pop), Milligan nos presentó a este nuevo grupo de jóvenes superhéroes que solo se preocupaban de la fama y el dinero.

“No me considero un guionista de superhéroes –nos confesaba Milligan en el Cómic Barcelona de 2013-. Retuerzo el concepto. Por ejemplo, los X-Statics, era de todo menos un equipo de superhéroes, un concepto muy americano que no comparto del todo. Mis mejores historias son las que se alejan del género de los superhéroes”.

Portada desechada de 'X-Statix' en la que aparecía Diana de Gales

En esa entrevista, Milligan también nos comentaba su polémica decisión de resucitar a Diana: “Quería que el equipo fuera un poco como la familia real británica, porque pretendía que fuera un grupo basado en la fama con unos poderes tirando a pobres. Que fueran superhéores no solo por hacer el bien, sino, sobre todo, por la fama. Y la Princesa Diana representaba eso. No era ni muy guapa ni muy inteligente… era famosa porque sí. Hicimos una portada con ella formando parte del grupo, que dio la vuelta al mundo y me encontré con titulares de prensa como “enfermizo”. Durante unas semanas fui el más odiado de Inglaterra”.

La saga se titulaba Di another day, un juego de palabras con el título original de la última película de James Bond (Die Another Day), pero la editorial americana finalmente no se atrevió a que Diana fuera la protagonista de la historia. “Marvel dijo que no quería publicarlo porque no quería disgustar a la familia Real Británica y yo les dije que habían ganado la Segunda Guerra Mundial y no iban a tener problemas con nadie” -añadía Milligan-.

“Afortunadamente, en esa época tenía un editor estupendo, Axel Alonso, uno de los mejores. Él creía en la historia y terminó por publicarse, antes de que Marvel pudiese reaccionar. Y luego, como se vendió bien, no pasó nada. Cuando tienes buenas ventas puedes hacer lo que quieras”.

Portada desechada de 'X-Statix' en la que aparecía Diana de Gales

Pero la protagonista final de la historia no fue Diana de Gales, sino una estrella del pop (muy parecida a Diana, pero morena), que se llamaba Henrietta Hunter (Chica Muerta) y que, tras su muerte, resucitaba convertida en una zombie mutante con poderes de empatía.

Tras una serie de maravillosas historias, en las que los componentes del grupo morían como moscas, la colección finalizó en el número 26 con un episodio totalmente apocalíptico en el que "moría hasta el apuntador".

En 2006, Marvel Comics publicó una nueva serie limitada de cinco números con guion de Milligan y portadas y entintado de Allred, aunque los dibujos eran de Nick Dragotta.