El mítico director polaco Jerzy Skolimowski (El cuchillo en el agua, El grito) estrena este viernes una de las películas más originales y arriesgadas del año: EO, que se inspira en la no menos mítica Al azar de Baltasar (Robert Bresson, 1966) para recordarnos, a través de la inocente mirada de un burro, todos los errores que estamos cometiendo como seres humanos y como sociedad. Una película que consiguió el premio del jurado en el pasado festival de Cannes y el de mejor director en la Seminci de Valladolid, además de estar nominado a los Premios del Cine Europeo en la categoría de mejor dirección y de ser candidata a los Oscar por Polonia. Se estrena en cines este 16 de diciembre.

Jerzy Skolimowski nos ha contado cómo surgió la película: “Aunque me inspire en la cinta de Bresson mi película no tiene nada que ver. Estamos contando otra historia completamente diferente”.

“También la forma de contarlas es diferente. La película de Bresson es minimalista: Es en blanco y negro. Está grabada usando un solo objetivo, con un único punto de vista de la cámara. Sin embargo, mi película presenta una verdadera riqueza de medios y cuenta con grandes actores”.

“La película de Bresson fue una lección de cómo hacer las cosas”

EO nos cuenta la historia de un asno gris de ojos melancólicos, que es feliz trabajando en el circo junto a una equilibrista que lo trata genial. Pero cuando es obligado a dejar el circo empezará un periplo por Europa durante el que conocerá a gente buena y mala. Y será testigo de algunos de los problemas actuales como el racismo, la xenofobia, la violencia… Pero, a pesar de todo, nunca perderá la inocencia.

Preguntamos a Skolimowski cómo le inspiró la película de Bresson: “Vi Al azar Baltasar el año que se estrenó, 1966 -añade-. Y hace unos años me entrevistaron de la revista Cahiers du cinéma porque habían hecho una encuesta de las mejores películas de 1966 y mi filme Walkover quedó en segundo lugar. Pregunté quién había sido la primera y me dijeron que Al azar Baltasar”.

“Por supuesto fui a ver la película -continúa- y me gustó mucho porque la encontré muy conmovedora. Al final, cuando muere el burro, no pude dejar de llorar. Ha sido la vez que más me he emocionado viendo una película. Porque normalmente veo los films desde el punto de vista del profesional, intentando averiguar cómo se hizo y qué medios utilizaron. Por eso veo películas de miedo y no siento miedo, o veo dramas y no lloro. Y esta ha sido la única película que me ha conmovido de esa forma”.

“Para mí -añade Skolimowski-, esa película fue una lección de cómo hacer las cosas, porque descubrí, entendí, que la vida o el destino de los animales nos conmueve muchísimo más que el de los humanos. A lo mejor es algo subconsciente, porque cuando vemos a un humano morir en una película sabemos que es un actor, que no muere de verdad y que luego se va a tomar un café con sus compañeros de reparto. Pero al ver un animal no pensamos eso, porque sabemos que sabemos que ellos no son conscientes de que actúan, simplemente son. Por eso pienso que es más impactante, que se puede llegar a más público, con la historia de un animal que con la historia de un ser humano”.

“Ese es el único nexo de unión entre EO y Al azar Baltazar, que la historia de un burro puede llegar muchísimo más al corazón y al cerebro de un público más amplio”.