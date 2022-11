Muere Wilko Johnson, guitarrista de Dr. Feelgood, a los 75 años

Wilko Johnson, el legendario guitarrista y líder de la banda británica Dr. Feelgood, ha fallecido a los 75 años de edad en su casa de Westcliff On Sea, al este de Londres, según ha confirmado su familia en un mensaje en Facebook. "Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos en nombre de la familia de Wilko y de la banda, con un gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto", se lee en el perfil del propio músico.

Aunque el mensaje ha sido publicado hoy en las redes, en él se señala que el músico "falleció en su casa en Westcliff On Sea el lunes 21 de noviembre de 2022 por la noche. Wilko Johnson, guitarrista y compositor nacido en Canvey Island, en el Reino Unido, era miembro fundador del grupo Dr. Feelgood, cuyo disco en directo, Stupidity (1976), llegó al número uno en las listas inglesas y supuso la consagración de la banda.

En 1979, Wilko Johnson se incorporó a la banda de Ian Dury, The Blockheads, donde conoció al bajista Norman Watt-Roy, con el que formó la Wilko Johnson Band.

Tras diagnosticarle en 2013 un cáncer de páncreas del que fue operado, grabó un disco de "despedida" con su buen amigo Roger Daltrey, vocalista de The Who, que llevaba por título Going back home.