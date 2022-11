La Policia Local de Palma interposa dos centenars de sancions durant el cap de setmana

Cap de setmana de molta feina de la Policia Local de Palma. Les patrulles han interposat un total de 196 denúncies a ciutadans que no complien les ordenances municipals. La majoria de sancions s'han imposat per fer botellonn a la via pública, cosa que està prohibida a Palma. Els agents varen imposar aquestes denúncies entre dijous i diumenge a barris de la capital balear.

Des de Son Armadams a Son Cladera Els policies locals han intervengut contra el botellon a Son Castelló i Son Valentí, a Son Gotleu, al Parc de les Estacions, a Son Canals, Cas Capiscol, a la plaça d'Espanya, a Son Cladera i Son Armadams. Segons informa la Policia Local de Palma només durant la jornada de diumenge els agents varen posar al Polígon de Son Castelló 76 denúncies per consumir alcohol a la via pública. @@NOTICIA[/20221013,IMAGEN,FIRMA]