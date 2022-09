El legendario saxofonista Pharoah Sanders ha fallecido este sábado en su domicilio de Los Ángeles a los 81 años, ha informado la discográfica Luaka Bop.

"Estamos devastados de compartir que Pharoah Sanders ha fallecido. Murió pacíficamente rodeado de familiares y amigos en Los Ángeles esta mañana. Por siempre y para siempre, el más bello ser humano, que en paz descanse", ha apuntado la compañía en un mensaje publicado en redes sociales.

“We are devastated to share that Pharoah Sanders has passed away. He died peacefully surrounded by loving family and friends in Los Angeles earlier this morning. Always and forever the most beautiful human being, may he rest in peace. ❤️ pic.twitter.com/pddaztyTLi“