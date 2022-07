En redes sociales se está moviendo un vídeo que afirma que durante el 2022 la natalidad se ha reducido en todos los países del mundo tras la distribución masiva de la vacuna contra la Covid-19. No es cierto. Las cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Banco Mundial demuestran que la población no deja de crecer. Te explicamos por qué la vacuna no ha incidido en la natalidad.

“Se reduce la natalidad en todos los países durante el 2022” afirma un mensaje de Telegram. Este texto comparte un vídeo que tiene más de 800 visualizaciones en apenas 48 horas en el que se afirma que hay una relación directa entre la vacunación contra la Covid-19 y un fuerte descenso de la natalidad. El mensaje adjunta un fragmento de un programa del canal de televisión GB News que se difunde en el Reino Unido desde 2021 con un formato de programación similar al de Fox News en los Estados Unidos. Uno de los presentadores-comentaristas de esta cadena, Mark Steyn, afirma en el video que hay una “caída catastrófica de los nacimientos de bebés” y añade que este descenso se produce “9 meses después del lanzamiento de la vacuna covid”. [min 01:06]

¿Ha caído la población mundial? No. Sigue creciendo a un ritmo similar a los últimos años, de hecho estamos a punto de superar los 8.000 millones de habitantes. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), hasta la fecha la población total es de 7,954 millones en 2022. Los datos confirman que se siguen produciendo gran cantidad de nuevos nacimientos en el mundo. El ritmo de crecimiento de la población mundial se sitúa entre el 1% y el 2% anual desde 1970. Esta tendencia no ha variado mucho desde entonces si bien se observa que el aumento de la población se va frenando muy despacio. Según los datos facilitados por el Banco Mundial, el crecimiento de la población mundial en 2021 fue de un 0,9%. Evolución del crecimiento de la población desde 1961 hasta la actualidad. Fuente: Banco Mundial

Nacimientos en Alemania, Suiza y Noruega A lo largo del vídeo de GB News se presentan tres gráficas diferentes que relacionan la vacunación contra la COVID-19 con los nacidos vivos mensuales en Alemania, Suiza y Noruega en el período entre 2016 y 2022. Los datos de los primeros meses de 2022 se presentan como prueba de la caída de la natalidad como consecuencia de la vacuna contra la Covid-19. Este enfoque ignora el hecho de que el número de nacimientos fluctúa significativamente a lo largo de los meses del año. Es normal que en Europa nazcan más bebés en verano que en invierno como confirman las cifras de nacimientos mensuales en Alemania o las cifras de INE en España (En julio de 2021 hubo un 27% más de nacimientos que en enero del mismo año). Hemos comprobado el número total de nacimientos en los tres países subrayados en el vídeos a través de sus Oficinas Estatales de Estadística. El primer año completo del que hay datos es 2021 que coincide con el primer año tras la campaña masiva de vacunación. En contra de lo que afirma el comentarista de GB News, en los tres países se produce un incremento en sus tasas de natalidad con respecto al año anterior. En Alemania durante el 2021 tuvieron lugar un total de 795.517 nuevos nacimientos, 22.373 más que en 2020. En Suiza también se ha experimentado un incremento en la tasa de natalidad. Se contabilizaron 89.644 nuevos bebés en el país frente a los 85.914 que nacieron en el 2020. Por último, en Noruega también se han incrementado los nacimientos en 2021 alcanzado la cifra de 56.060, 3081 bebés más que en 2020. Aunque el vídeo de GB News no habla del caso español, en nuestro país sí hubo un descenso de la natalidad en 2021 respecto al año 2020 pero se frenó la tendencia de los años anteriores. Según los datos del INE, entre 2016 y 2020 los nacimientos se fueron reduciendo a un ritmo de medio de un -4,5% anual, sin embargo en 2021 la reducción se frenó en el -1,3% respecto a 2020.