Els serveis de salut al límit: hi ha 300 sanitaris de baixa per covid

La Conselleria de Salut reconeix que els serveis d'urgències tenen molta pressió. Ara mateix hi ha 300 sanitaris de baixa per covid. Patrícia Gómez assegura que és a Atenció Primària de les zones costaneres on hi ha més dificultat per trobar professionals sanitaris perquè, segons Gómez, no accepten els llocs de feina per motius personal.

Polèmiques declaracions “Molts demanen que no els donem una interinitat sinó un contracte de dos mesos perquè després es prenguin un any sabàtic“ "Ara li dius a un resident resen acabat que ha d'anar a la Colònia de Sant Jordi, amb unes platges paradisíaques com la d'Es Trenc, que està a 45 km de Palma i et dirà: si em puc quedar a Palma per a què hi aniré? O espera, no em donis una interinitat, fem un contracte de dos mesos perquè després em prendré un any sabàtic", ha dit Gómez en un berenar informatiu d'Europa Press a Madrid. Aquestes declaracions coincideixen amb la situació de saturació a les urgències de Son Espases. Avui hi ha 123 persones a urgències, de les quals 41 esperen passar a planta. El temps d'espera dels pacients és de fins a tres i quatre dies.