El compositor y cantautor leonés habla de la actualidad al tiempo que desnuda su alma con una sinceridad y autenticidad propia de un poeta de la música que canta a los sentimientos desde el corazón. Amancio Prada pide respeto a la naturaleza, la limpieza de los montes y del entorno ambiental y que se resuelva el alto desempleo que hay en España.

Pregunta.- A las personas no se las debe definir, pero en mi caso, por la admiración que siento hacia usted, yo le defino como el último trovador del siglo XXI.

Respuesta.- ¿El último? Espero que no.

P.- O el penúltimo.

R.- No, trovadores ha habido desde el siglo XII y XIII, por contar en nuestra lengua. No vamos a suponer que se van a acabar en el XXI. Seguirán los trovadores. Trovador es el que canta, el que pone voz a los poetas. Y a su vez, en la voz de los poetas está nuestra voz.

P.- Amancio Prada es del Bierzo y medio gallego. Además, es conocido por cantar a Rosalía. ¿Uno es de donde nace o es de donde se siente?, ¿usted de dónde se siente?

R.- Yo me siento del Bierzo. Dicen que la infancia es la patria y ahí está mi infancia. Pero ser del Bierzo es ser también gallego y es ser también asturiano, porque estamos ahí, en la frontera. Somos el pórtico natural de Galicia y vecinos de geografía y de costumbres también de Asturias. Estamos ahí para abrazar, no para separar.

P.- Un músico de la poesía como es Amancio Prada, ¿puede decir que ha ganado dinero con la música? ¿Se vive de la música de los poetas?

R.- Yo no cuento la vida por ganar dinero. No cuento el dinero para vivir. Pero vivo de lo que hago, de lo que quiero, de lo que más me gusta, de lo que cuando era niño ni me atrevía a soñar, poder vivir de cantar. Y como decía una amiga mía, Isabel de Escudero y compañera de Agustín García Calvo: pero qué suerte tenéis los cantantes. Os pagan por hacer lo que os gusta y os aplauden cada tres minutos. ¿A quién le aplauden cada tres minutos? Y qué razón tenía... Pienso en los médicos, en los cirujanos que están operando ahí, a veces a vida o muerte, y lo único que se encuentran cuando salen del quirófano, todavía con el sudor y con la mascarilla, son los rostros angustiados de los familiares. Hay que aplaudirles.

P.- Si hay que aplaudirles a los sanitarios, además...

R.- A todo el que hace bien.

P.- Lo hemos hecho durante la pandemia... ¿Eres un místico?

R.- Soy lo que canto. Y entre los que canto están los místicos, los románticos, los trovadores y los libertarios.

P.- ¿Te consideras más poeta que letrista?

R.- No me considero poeta. En todo caso, como diría Carmen Martín Gaite, dulce poeta menor de la palabra fingida.

P.- Si tuvieras que definir el mayor momento de éxito de tu carrera, ¿cuál sería?

R.- El éxito no lo mido por momentos. Me parece que el éxito está en el camino que uno lleva andado, en el entusiasmo, las ganas y el aliento que recibe para seguir caminando. Puedo hablarte de discos que han sido señeros, los de autores como Rosalía de Castro o El Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuya versión sinfónica, por cierto, estrenamos en este Teatro Monumental con la Orquesta y el Coro de Radio y Televisión Española. Me hace mucha ilusión estar aquí en este escenario. O de Agustín García Calvo o de Juan Carlos Mestre, o el último disco dedicado a Gustavo Becquer, que también presentamos en este teatro.

P.- Amancio. ¿Cómo ves la España de hoy?

R.- El presente es muy difícil porque creo que ahí compartimos unas circunstancias ya más allá de nuestras fronteras. Es un momento crítico a nivel mundial y, más que nada, europeo. Pero yo veo que hay mucha gente, hay mucha gente buena. Uno está rodeado de gente buena que hace bien su trabajo y eso es lo que da más esperanza. Hay que poner el foco en esa gente que muchas veces desde la humildad, desde el silencio, fuera de foco, está haciendo bien su trabajo. Llueve o truene, con viento a favor o viento en contra. Entonces, tengo esa esperanza, porque yo creo que somos un pueblo privilegiado por tierra, mar y aire, y lleno también de talento.

P.- ¿Cuál es el mayor problema que, a tu juicio, ahora mismo tiene España?. ¿La inflación, el paro, Ucrania...?

R.- Ucrania es un problema. Es un fracaso, es una desgracia, es una incógnita muy grande, creciente. Pero el problema nuestro es el paro, diría yo. Pero no sé por qué hay tanto paro. Yo no sé por qué, por ejemplo, no se fomentan la limpieza de los bosques en España. Anda que no hay bosques y bosques que limpiar y cunetas que hay que arreglar. Por qué de esos fondos que se hablan europeos, a toda esa gente que está cobrando el paro, por qué no se les dice: vamos a limpiar este monte, vamos a limpiar el paisaje. Porque es el paisaje en el que vivimos y España tiene un paisaje privilegiado. Tengo el privilegio de tener que cruzar el país en todos los sentidos y cada 100 kilómetros, sino antes, cambia el paisaje, pero siempre es hermoso. Pero hay una amenaza en el paisaje que es la intervención humana en el urbanismo, en las edificaciones que se hacen sin ningún criterio y con un feísmo tremendo. Y luego el abandono de las tierras y el abandono de los bosques. Cuidemos los bosques, porque los bosques, los árboles atraen la lluvia.

P.- Tú eres del Bierzo, decíamos, pero también eres medio gallego, un gallego identitario. ¿Cómo has vivido tú el desafío separatista e ilegal por el que hubo una condena del Supremo?

R.- Pues con tristeza, con tristeza, porque -lo acabo de decir- creo que España es un país rico, variado, donde cabemos todos y donde cada uno puede hablar en su lengua, cantar en su lengua, como hemos cantado en Galicia durante tantos siglos que ni siquiera se estudiaba gallego y se ha mantenido vivo durante siglos. Y creo que es mejor darse abrazos que cavar trincheras.

P.- ¿Crees que es populista eso de distinguir entre pobres y ricos, el discurso político que se hace a menudo en España, o el populismo es otra cosa?

R.- Yo no hablaría de pobres y ricos, sino de desigualdad. Creo que todo el mundo tiene el derecho a vivir dignamente haciendo lo que hace, haga lo que haga, porque todos los oficios son igual de importantes. Desde el jardinero, el barrendero, el panadero, el ejecutivo, el periodista, el que canta. Todos. Los técnicos que estamos que nos rodean en este momento. Todos dependemos de todos. Esto es un eslabón de la cadena. Y si falla un eslabón de la cadena, en este mismo momento en el que estamos, nos falla. Este momento que estamos viviendo.

P.- La inspiración o el éxito en la música es un 50% talento, pero también es un 50% trabajo. Sin trabajo no hay nada, ¿o sí?

R.- Hay que trabajar mucho. Sí, aunque te gusta tanto que no lo sientes como una condena ese trabajo, pero es esa afición. Pero hay que darle muchas vueltas. Nunca acabas una canción. Cuando escucho las canciones en el disco, que el disco no deja de ser una foto fija de algo que está en continuo movimiento, dices pero ¿cómo es así? Hombre, pero eso es el acento, es mejor así, eso te frustra. Pero al mismo tiempo, mientras uno, mientras uno sea capaz de imaginar las cosas mejor de lo que es capaz de hacerlas o mejor de lo que las ha hecho, esa frustración es un estímulo, se convierte en un estímulo y en eso estamos.