David Serrano, el dueño de la finca donde murió el niño de dos años tras caer a un pozo, en Totalán, Málaga, se declara insolvente y no tendrá que seguir pagando la indemnización fijada a los padres del pequeño. La finca donde se ubica el pozo ilegal estaba sin inscribir en el registro.

Fue un caso que conmocionó a toda el país, ocurrió en 2019 y transcurrieron trece días desde la caída accidental de Julen hasta que los servicios de emergencia pudieron extraer su cuerpo sin vida. David Serrano, el dueño de la finca, fue condenado a un año de prisión y a indemnizar a los padres con 180.000 euros.

"Los padres sabían que no lo iban a cobrar"

Antonia Barba es la abogada de los padres de Julen: "Es algo con lo que contábamos, nosotros no nos hemos opuesto, ni hemos hecho una alegación en contra de la insolvencia. Sabemos que no tiene posibilidad de hacer frente a la indemnización. Sabían que no lo iban a cobrar, pero ellos querían depurar responsabilidades y que se esclarecieran los hechos que llevaron al fatal desenlace", explica en 'La Hora de la 1'.

Además, relata las medidas que se están tomando respecto a la finca donde murió el niño: "Me consta que la junta de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador. Ella es la encargada de que se tomen las medidas oportunas en orden a que se tomen las medidas oportunas", afirma la abogada.

Para finalizar, explica el destino que cree que le esperará a la finca: "Me imagino que será embargada a por parte de la Junta para cubrir el importe de las sanciones", concluye.