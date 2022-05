Paco Roca: "En estos tiempos de crispación se necesita un héroe conciliador"

Llevar a Batman de vacaciones a Benidorm es el hito logrado en uno de sus últimos cómics por el ilustrador valenciano Paco Roca, quien para proyectos futuros sobre superhéroes tiene las ideas muy claras: "En estos tiempos de crispación en los que vivimos, el héroe que necesitamos es uno conciliador".

"Los héroes son la gente que puede llegar a acuerdos y renunciar a ciertas creencias por el bien común de unir a la sociedad", explica en una entrevista con Efe el reconocido autor, que ha viajado a Roma para asistir al festival de cómic ARF! e inaugurar Casas de Papel, una muestra que recorre su larga trayectoria como historietista.

La exposición, que abre sus puertas este viernes en la Fox Gallery de la capital italiana tras pasar brevemente por el certamen del cómic romano, hace un recorrido por su evolución artística a través de 90 ilustraciones originales que abarcan desde sus primeras publicaciones, como Arrugas (2007), hasta Regreso al Edén (2020), con la que ganó hace unos días el Gran Premio del Festival de Cómic de Roma.

"Cuando tienes que seleccionar el material para una muestra que cubre toda tu trayectoria, es curioso ver como ha ido evolucionando gráficamente, como hay temas que se han mantenido y lugares recurrentes", explica con una cierta nostalgia el ilustrador valenciano.

Aún le queda "mucho por evolucionar"

Y es que a pesar de llevar más de una década dibujando, y sus inicios se pueden contemplar en esta retrospectiva en cuya organización participa el Instituto Cervantes de Roma, Roca asegura que aún le queda mucho por crear, dibujar y evolucionar como artista.

"Espero que mi estilo no haya culminado porque en el momento que estás convencido de que has llegado a una perfección sientes que no debes cambiar", dice el creador, antes de añadir que en ese momento se acabaría la experimentación que tanto le agrada.

Esta constante innovación es la que Roca plasma en un amplio repertorio de una veintena de obras, que le han marcado, cada una de forma distinta, pero que todas representan "una especie de viaje que empiezas de una manera y al acabarlo te tiene que haber aportado algo".