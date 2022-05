Muere George Pérez, el mejor dibujante de los Vengadores y creador de Thanos

El dibujante estadounidense George Pérez, considerado uno de los más grandes del cómic norteamericano falleció este viernes, 6 de mayo, según ha anunciado este sábado su familia en su página web y en las redes sociales. Tenía 67 años.

El pasado diciembre el dibujante había anunciado que padecía un cáncer terminal y que le quedaban pocos meses de vida.

Pérez estaba considerado el mejor dibujante de grupos de superhéroes, destacando sus inolvidables etapas en Los Vengadores (de Marvel), o los Nuevos mutantes (de DC Comics). También escribió y dibujó una de las mejores etapas de Wonder Woman.

Además, siempre será recordado por ser el creador de Thanos y el Guantelete del Infinito, que han inspirado las películas de los Vengadores que han batido récords en los cines.

La competencia, DC Comics tenía tanta confianza en él que, en los años 80, lo eligió para remodelar todo su universo de superhéroes con la maxiserie Crisis en Tierras infinitas, junto al guionista Marv Wolfman. En esa serie, entre otras muchas cosas, mataron a Supergirl.

También fue el artista elegido para enfrentar a los dos grupos más poderosos de Marvel y DC, Los Vengadores y La Liga de la Justicia, en uno de los pocos crossovers de ambas editoriales. Un tebeo mítico que se reeditó a principios de este año, en Estados Unidos, para recoger fondos para el dibujante.

“To all of George’s fans and friends,



Constance here, with the update no one wants to read. George passed away yesterday, peacefully at home with his wife of 490 months and family by his side. He was not in pain and knew he was very, very loved. pic.twitter.com/0aGnBpYd6z“ — TheGeorgePerez.com (@georgepereznet) May 7, 2022

En su larga carrerea, George Pérez, dibujó a casi todos los personajes de marvel y DC como Superman, Hulk, Los Vengadores o la Liga de la Justicia.

Durante una vista a las Jornadas del Cómic de Avilés, en 2016, Pérez aseguraba que, si se tiene suerte, uno se podía hacer rico dibujando cómics y confiesa que él la tuvo cuando dejó que Marv Wolfman le convenciera para trabajar en la serie de Los Nuevos Titanes, que pensaba que no iba a durar más de seis números y resultó una de las de mayor éxito de la editorial DC. (Y que actualmente tiene su propia serie de televisión)

"En una ocasión hablé con Stan Lee -el mítico guionista de Marvel- y le dije que tenía la suerte de estar viviendo el sueño de todo autónomo que es vivir sin problemas de los derechos que generan personajes que has creado hace décadas", aseguraba entonces el dibujante.

Precisamente porque no todo el mundo tiene su suerte, Pérez formaba parte de la fundación Hero Initiative que ayuda a dibujantes con problemas económicos a los que pagan facturas de hospital y que en algún caso ha sufragado incluso los gastos del funeral de un dibujante.

Tanto Marvel como DC, las dos editoriales en las que Pérez firmó sus tarbajos más recordados, has lamentado su fallecimiento en redes sociales.

“George Pérez was an artist, a writer, a role model, and a friend. His work paved seminal stories across comics, and his legacy of kindness and generosity will never be forgotten. Our family at Marvel mourns his loss today, and our hearts are with his family and loved ones. pic.twitter.com/Z61gXE1zk4“ — Marvel Entertainment (@Marvel) May 7, 2022

“George Pérez made everything look effortless. His contributions were pivotal in both driving and reinventing DC’s long and rich history. George’s stories were a joy to read, and his work resonated with everyone he met. He will be missed by those here at DC and fans worldwide. pic.twitter.com/g8lMC62tK5“ — DC (@DCComics) May 7, 2022

Pese al éxito de las películas de Marvel en el cine, Pérez aseguraba que: "No hay mayor placer que tener un tebeo en las manos y poder pasar la página de papel. Está muy bien que haya distintas interpretaciones visuales a la hora de contar la historia pero el cómic proporciona una satisfacción muy rápida al lector"